Simu Liu ha condiviso il test fight di un cortometraggio in cui mostra le sue abilità nelle arti marziali

Simu Liu, l’attore protagonista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli dei Marvel Studios, ha condiviso un cortometraggio d’azione in cui mostra le sue abilità nelle arti marziali. Non che avessimo dubbi!

Liu ha realizzato il breve cortometraggio con alcuni dei suoi amici e possiamo vedere quanto si siano divertiti un po’ a scherzare. Sappiamo che Liu ha delle folli abilità nelle arti marziali, e con questo video possiamo averne riprova diretta.

Potete vedere il video qui sotto:

Messed around with some legendarily talented friends in Sydney last year 👀 Joseph Le – camera/choreo

Vi-Dan Tran – where’d he come from

Zac Wang – dude from Karate Kid

Chris Cowan – just kinda there pic.twitter.com/EQIFuPH3FP — Simu Liu (@SimuLiu) December 21, 2020

Shang-Chi è il figlio del globalista residente in Cina che ha cresciuto ed educato la sua progenie nella sua solitaria residenza cinese, chiusa al mondo esterno. Il figlio si è formato nelle arti marziali e ha sviluppato abilità insuperabili. Il cattivo principale della storia sarà Il Mandarino.

Destin Daniel Cretton (Short Term 12, The Glass Castle) dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Into the Spider-Verse 2).

Shang-Chi è apparso per la prima volta in Special Marvel Edition # 15 nel dicembre 1973 ed è stato creato da Steve Englehart e Jim Starlin. Il personaggio è descritto come una spia, un romantico, un filosofo e un vendicatore, come anche uno dei migliori conbattenti di arti marziali dell’universo Marvel. Si dice anche che il film “modernizzi” l’eroe per evitare gli stereotipi con i quali molti personaggi dei fumetti di quell’epoca erano trovavano riscontro. Il fumetto è stato lanciato nel periodo in cui Enter the Dragon è diventato un successo globale e i film di arti marziali hanno infuriato.

Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings uscirà il 12 febbraio 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...