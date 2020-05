Sinistro doveva debuttare nel film su Gambit con Channing Tatum

Il cattivo iconico della Marvel, Sinistro, ha perso per un attimo la sua occasione di apparire nel franchise degli X-Men.

Secondo lo scrittore / regista di Dark Phoenix, Simon Kinberg, il piano era che Sinister apparisse nel film di Gambit, ora cancellato, con Channing Tatum.

Kinberg ha confermato questi piani mentre prendeva parte al Watch From Home Theater di X-Men: Days of Future Past di IGN. X-Men: Apocalypse del 2016 era infatti destinato a preparare il palcoscenico per un film degli X-Men con Sinestro, e la cosa si sarbebe potuta indovinare grazie ad una particolare anticipazione in una scena post-credits.

“L’avevamo anticipato alla fine di Apocalisse. La Essex Corp è qualcosa che si vede in un momento alla fine del film”, ha detto Kinberg. “Avevamo parlato di fare qualcosa con lui, e non entrerò nei dettagli poiché non è più una proprietà della 20th Century Fox, ora fa parte del MCU. Non ho idea di quale sia il piano. Ma Sinistro avrebbe fatto parte del film Gambit con Channing Tatum.”

Questo sembra screditare un’altra popolare rumor online che suggerisce che SInistro avrebbe avuto un cameo in The New Mutants, facendolo diventare un cattivo principale in quella particolare serie di spin-off. In effetti, Kinberg ha detto a IGN che i piani per Sinistro non hanno mai prodotto nemmeno un casting call.

Un film di Gambit è stato in varie fasi di sviluppo sin dal debutto del personaggio in live action in X-Men Le Origini: Wolverine del 2009. Channing Tatum è salito a bordo per recitare e produrre il film nel 2014. Purtroppo, nonostante sia apparso al Comic-Con nel 2015 insieme a Stan Lee e al resto del cast di X-Men, il sogno di Tatum di interpretare il personaggio non si è mai materializzato. Il film è passato tra le mani di diversi registi, tra cui Rupert Wyatt, Doug Liman e Gore Verbinski, ma alla fine, Gambit è stato uno dei tanti film programmati degli X-che sono stati Men cancellati dopo l’acquisizione della 21st Century Fox.

