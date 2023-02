Sir Ian Mckellen potrebbe comparire in un cameo futuro nel MCU secondo un rumor

Il cameo di Sir Patrick Stewart in Doctor Strange in the Multiverse of Madness è sicuramente stata una grande sorpresa per molti, e ora ha preso a girare online la presupposizione del potenziale ritorno di Ian McKellen nei panni di Magneto, giusto per un giro di giostra.

Si pensava sarebbe apparso proprio nel film di Doctor Strange, e per un periodo si è vociferato pure ci sarebbe stato Michael Fassbender, tuttavia, alla fine la cosa si è risolta in un nulla di fatto, il che non vuol dire che il rumor si siano acquietati.

Sembra infatti, stando ad un nuovo rumor da prendere con le pinze, che Ian McKellen stia facendo dei piani per il futuro, come rivelato da Patrick Stewart in un’intervista con ET Online. Mentre gli è stato chiesto se ha ricevuto un feedback dal suo collaboratore di lunga data, Stewart ha lasciato cadere la menzione piuttosto curiosa di “abbiamo dei piani”.

“In realtà è andata molto bene. Ha detto qualcosa del tipo: ‘Ehi, l’avrei fatto anch’io!’. Davvero. Ma non abbiamo finito, io e Sir Ian. Noi… abbiamo dei piani.”

Ovviamente questo non conferma niente, ma l’anticipazione è poco sottile. Non sarebbe troppo sorprendente per i Marvel Studios lasciare che McKellen torni un’ultima volta nel ruolo di Magneto, dopotutto l’intera Fase 4 è stata caratterizzata da molti cameo, e le porte del multiverso sono state aperte quindi mai dire mai.

Non solo c’è Avengers: Secret Wars che potrebbe dare modo a molti attori di tornare nei propri ruoli storici, magari con l’idea di essere Skrull sotto mentite spoglie, ma anche altri titoli potrebbero. Come sappiamo in Deadpool 3 rivedremo il Wolverine di Hugh Jackman, quindi perché non potremmo rivedere il Magneto di Ian McKellen?

Ci sono rumro appunto che lasciano intendere i mutanti apparsi nei film della Fox potrebbero potenzialmente venir inclusi nel film, in una sorta di commiato finale. Le voci lasciano intendere che i Marvel Studios useranno questo espediente per dare forma ad un film ispirato a “Deadpool Kills the Marvel Universe”, con però ripercussioni effettive nel futuro del MCU. Non è chiaro se i Marvel Studios prenderebbero un così tale rischio, ma la teoria diventa più folle mano a mano che ci avviciniamo a questi progetti, quindi chi puà saperlo.

