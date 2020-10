Skylin3s: ecco il trailer del terzo capitolo della trilogia di Skyline

Grazie alla Vertical Entertainment, possiamo mostrarvi il da poco rilasciato primo trailer e il poster di Skylin3s, il terzo e ultimo capitolo della saga iniziata nel 2010 con Skyline, che originariamente non era stato pensato per essere il primo capitolo di una trilogia, e continuata con Beyond Skyline del 2017.

Nel terzo capitolo la battaglia per la Terra fra gli umani e gli alieni vedrà un nuovo scenario di battaglia, il pianeta degli invasori, come suggerito dal finale del secondo film.

Sulla scia di Skyline del 2010, il regista Liam O’Donnell ha preso il posto del divertentissimo Beyond Skyline nel 2017, ed è tornato quest’anno con Skyline 3. Nel terzo capitolo: “Quando un virus minaccia di rivolgere gli ibridi alieni amichevoli che ora vivono sulla terra contro gli umani, il capitano Rose Corley deve guidare una squadra di mercenari d’élite in una missione nel mondo alieno per salvare ciò che resta dell’umanità“.

Nel cast Lindsey Morgan, Alexander Siddig, Jonathan Howard, Rhona Mitra e James Cosmo.

Il terzo capitolo è stato scritto e diretto da O’Donnell, e stando alle informazioni nuove arriverà in alcuni cinema selezionati e VOD il 18 dicembre 2020.

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto il poster:

