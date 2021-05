Snake Eyes: GI Joe Origins, ecco il trailer dello spin-off di GI Joe!

Ieri la Paramount Pictures ha rilasciato un nuovo poster di Snake Eyes al fine di attirare l’attenzione dei fan di GI Joe per il prossimo film sulla storia d’origine.

Come sappiamo Snake Eyes vedrà come protagonista Henry Golding, pronto a fare un tuffo profondo nella storia del personaggio.

Vari fumetti di GI Joe offrono spiegazioni diverse sulle origini del guerriero ninja, ma sembra che Paramount, MGM e Skydance stiano adottando un approccio unico con il film. Secondo il comunicato stampa ufficiale: “All’arrivo in Giappone, gli Arashikage insegnano a Snake Eyes i modi del guerriero ninja fornendo anche qualcosa che desiderava ardentemente: una casa. Ma quando i segreti del suo passato vengono rivelati, l’onore di Snake Eyes e la sua fedeltà saranno messi alla prova, anche se ciò significa perdere la fiducia di coloro che gli sono più vicini”.

Il poster era fatto per presentare il personaggio protagonista, ma ovviamente anche per annunciare l’arrivo del trailer, che adesso possiamo mostrarvi.

Potete vederlo qui sotto:

Lo spin-off di GI Joe racconterà le origini dello Snake Eyes di Henry Golding mentre cerca vendetta contro l’uomo che ha ucciso suo padre e si allena sotto un gruppo di assassini oscuri noti come il clan ninja Arashikage. Paramount Pictures e Hasbro avevano precedentemente assemblato la stanza dello scrittore guidata da Akiva Goldsman nella primavera del 2016 per sviluppare un universo cinematografico basato sulle proprietà della linea di giocattoli Micronauts, Visionaries e MASK, nonché un riavvio del franchise di GI Joe dopo GI Joe del 2009: The Rise of Cobra e GI Joe: Retaliation del 2013, che vedeva Ray Park nel ruolo di Snake Eyes.

Diretto da Robert Schwentke su una sceneggiatura scritta da Evan Spiliotopoulos, la star di Snake Eyes, Henry Golding, è il personaggio titolare, Andrew Koji compare come Storm Shadow, Iko Uwais è Hard Master, Úrsula Corberó è la Baronessa, Samara Weaving è Scarlett e Steven Allerick è Ninja Commando. Anche gli attori Haruka Abe e Takehiro Hira sono stati scritturati ma in ruoli sconosciuti.

L’uscita di Snake Eyes è prevista per il 23 luglio 2021.

