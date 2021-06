Snake Eyes: GI Joe Origins, ecco un nuovo trailer ricco di scene d’azione!

Abbiamo un emozionante trailer completo da condividere con voi oggi dedicati a Snake Eyes: GI Joe Origins, ed è pieno di nuovi footage pieni di azione.

Leggi anche: Henry Golding è entusiasta di dare nuova vita al personaggio

Sembra davvero che la Paramount Pictures, la Hasbro e il regista Robert Schwentke stiano per consegnare un film di GI Joe che i fan potrebbero apprezzare, nonostante i cambiamenti etnici.

Potete vederlo qui sotto:

Lo spin-off di GI Joe racconterà le origini dello Snake Eyes di Henry Golding mentre cerca vendetta contro l’uomo che ha ucciso suo padre e si allena sotto un gruppo di assassini oscuri noti come il clan ninja Arashikage. Paramount Pictures e Hasbro avevano precedentemente assemblato la stanza dello scrittore guidata da Akiva Goldsman nella primavera del 2016 per sviluppare un universo cinematografico basato sulle proprietà della linea di giocattoli Micronauts, Visionaries e MASK, nonché un riavvio del franchise di GI Joe dopo GI Joe del 2009: The Rise of Cobra e GI Joe: Retaliation del 2013, che vedeva Ray Park nel ruolo di Snake Eyes.

Diretto da Robert Schwentke su una sceneggiatura scritta da Evan Spiliotopoulos, la star di Snake Eyes, Henry Golding, è il personaggio titolare, Andrew Koji compare come Storm Shadow, Iko Uwais è Hard Master, Úrsula Corberó è la Baronessa, Samara Weaving è Scarlett e Steven Allerick è Ninja Commando. Anche gli attori Haruka Abe e Takehiro Hira sono stati scritturati ma in ruoli sconosciuti.

L’uscita di Snake Eyes è prevista per il 23 luglio 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...