Snake Eyes: GI Joe Origins, un primo poster annuncia l’arrivo del trailer!

La Paramount Pictures ha rilasciato un nuovo poster di Snake Eyes al fine di attirare l’attenzione dei fan di GI Joe per il prossimo film sulla storia d’origine.

Snake Eyes vedrà come protagonista Henry Golding, pronto a fare un tuffo profondo nella storia del personaggio.

Vari fumetti di GI Joe offrono spiegazioni diverse sulle origini del guerriero ninja, ma sembra che Paramount, MGM e Skydance stiano adottando un approccio unico con il film. Secondo il comunicato stampa ufficiale: “All’arrivo in Giappone, gli Arashikage insegnano a Snake Eyes i modi del guerriero ninja fornendo anche qualcosa che desiderava ardentemente: una casa. Ma quando i segreti del suo passato vengono rivelati, l’onore di Snake Eyes e la sua fedeltà saranno messi alla prova, anche se ciò significa perdere la fiducia di coloro che gli sono più vicini”.

Il poster presenta il personaggio principale con una katana legata alla schiena e rivolto verso la telecamera mentre guarda sopra la sua spalla, di lato, come se valutasse una minaccia fuori dall’inquadratura. A differenza della versione classica del personaggio che i fan conoscono e amano dalla TV e dai fumetti, lui tiene il casco in mano.

Potete vederlo qui sotto:

There goes the neighborhood… Your first official poster for @GIJoeMovie Snake Eyes. Can't wait to share the trailer on Sunday at the @MTV Movie and TV awards, tune in at 9pm! 🔥🐍 #SnakeEyes pic.twitter.com/UXUQg8Gjol

— Henry Golding (@henrygolding) May 14, 2021