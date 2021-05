Snake Eyes: GI Joe Origins, una featurette ci porta dietro le quinte del film

Con il trailer uscito da poche ore, la Paramount ha rilasciato anche una featurette dedicata a Snake Eyes: GI Joe Origins, che porta i fan dietro le quinte.

Il film vede nel cast Henry Golding nei panni del personaggio amato dai fan, Snake Eyes, in un lungometraggio sulle sue origini che dovrebbe riavviare il franchise di GI Joe – cosa che quindi lo differenzia dai film usciti precedentemente. Il film doveva uscire a ottobre 2021, ma la Paramount ha anticipato la data di uscita del film al 23 luglio 2021.

Ora, a soli due mesi dall’arrivo nei cinema di Snake Eyes, lo studio ha iniziato a intensificare gli sforzi per il marketing del film. Prima sono arrivate nuove immagini che sono state poi seguite da un poster ufficiale per il film. Il primo trailer di Snake Eyes: GI Joe Origins ha debuttato durante gli MTV Movie & TV Awards.

Oltre al trailer, la Paramount Pictures ha anche pubblicato una featurette intitolata “5 cose che (probabilmente) non sapevi di Snake Eyes (film 2021)” che porta il pubblico dietro le quinte del film in uscita. La featurette mostra Larry Hama, che ha scritto la serie GI Joe: A Real American Hero per la Marvel Comics, così come i contributi a GI Joe e ciò che ha portato alla serie. Mostra anche alcune delle riprese in Giappone, oltre a come Snake Eyes mostrerà al pubblico la storia del personaggio, prima che perdesse la voce, e come si integrerà nell’universo di GI Joe.

Qui sotto potete vedere il video:

Lo spin-off di GI Joe racconterà le origini dello Snake Eyes di Henry Golding mentre cerca vendetta contro l’uomo che ha ucciso suo padre e si allena sotto un gruppo di assassini oscuri noti come il clan ninja Arashikage. Paramount Pictures e Hasbro avevano precedentemente assemblato la stanza dello scrittore guidata da Akiva Goldsman nella primavera del 2016 per sviluppare un universo cinematografico basato sulle proprietà della linea di giocattoli Micronauts, Visionaries e MASK, nonché un riavvio del franchise di GI Joe dopo GI Joe del 2009: The Rise of Cobra e GI Joe: Retaliation del 2013, che vedeva Ray Park nel ruolo di Snake Eyes.

Diretto da Robert Schwentke su una sceneggiatura scritta da Evan Spiliotopoulos, la star di Snake Eyes, Henry Golding, è il personaggio titolare, Andrew Koji compare come Storm Shadow, Iko Uwais è Hard Master, Úrsula Corberó è la Baronessa, Samara Weaving è Scarlett e Steven Allerick è Ninja Commando. Anche gli attori Haruka Abe e Takehiro Hira sono stati scritturati ma in ruoli sconosciuti.

L’uscita di Snake Eyes è prevista per il 23 luglio 2021.

