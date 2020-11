Snake Eyes: Henry Golding elogia il regista definendolo un “cinefilo giapponese”

Diversi fan ripongono grandi speranze nello spin-off di G.I. Joe, Snake Eyes, della Paramount Pictures, soprattutto negli Stati Uniti.

Molti sono fan dei GI Joe sin da quando erano bambini, e stavano aspettando che venisse realizzato un fantastico film live action da molto, visto che i primi due sono stati per loro piuttosto deludenti. Con questo prossimo film incentrato su Snakes Eyes, si pensa abbiano una buona possibilità di realizzarlo.

La star del film, Henry Golding, ha recentemente discusso alcuni nuovi dettagli sul film e nel processo ha rivelato le influenze ai film di samurai nella pellicola.

Mentre parlava con Entertainment Weekly, Golding ha elogiato il regista del film Robert Schwentke (RED) definendolo un “cinefilo giapponese” e ha notato le sue influenze che provenivano da grandi mostri sacri del cinema come Akira Kurosawa ai fenomenali Spaghetti Western.

“È così coinvolto in quella storia e vediamo alcune di quelle scene. Con alcune scene di combattimento ci sono alcune sequenze di chimbara. In questo film è stata posta molta attenzione ai dettagli culturali. Non ci sono molti film che possono essere girati in Giappone e siamo andati in posti fantastici. L’autenticità c’è. È sempre strano venire fuori da grandi produzioni. Sono stato sul set di Snake Eyes per circa sei mesi. Siamo stati a Vancouver prima del Giappone. Mia moglie [Liv Lo] viene e passa molto tempo con me ovunque io sia. Passare da 100 miglia all’ora a un fermo completo, è piuttosto stridente. Ma ci siamo davvero divertiti ad esplorare la California. Tutti i produttori della Paramount hanno davvero ascoltato la mia opinione, l’opinione degli altri, e penso che sia per questo che sarà così speciale.”

Il cast del film include anche Samara Weaving come Scarlett, Ursula Corbero come La Baronessa e Andrew Koji come Storm Shadow, Iko Uwais che interpreta Hard Master: “L’insegnante duro come le unghie di Snake Eyes che è anche un abile maestro di spada”. Poi c’è l’ attore di The Expanse, Steven Allerick, che interpreterà il ruolo del padre dell’iconico commando ninja GI Joe.

Lo spin-off di GI Joe segue Snake Eyes: “che mentre è a caccia dell’uomo che ha ucciso suo padre, viaggia in Giappone e si allena con l’antico clan ninja Arashikage”. Gli Arashikage “hanno lavorato come assassini nell’ombra per generazioni, usando l’inganno per guadagnarsi da vivere come ninja, oltre a sviluppare la reputazione di essere in grado di svolgere compiti impossibili”.

Il film uscirà nelle sale il 22 ottobre 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...