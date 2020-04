Snowpiercer: la serie debutterà due settimane prima del previsto

Snowpiercer debutterà due settimane prima del previsto a causa della quarantena.

Bong Joon-ho ha raggiunto un livello di fama mondiale enorme con il successone mondiale di Parasite, ma probabilmente molti lo conosceranno come il regista di uno dei migliori cinefumetti di sempre: Snowpiercer, tratto dall’omonima graphic novel francese della quale sta per arrivare una nuova trasposizione, ma stavolta su piccolo schermo.

La serie di Snowpiercer, con protagonista Jennifer Connelly e creata da Graeme Manson, doveva debuttare sul canale dell’emittente TNT il 31 maggio, ma visto che la maggior parte della popolazione mondiale è costretta a rimanere a casa per l’emergenza Coronavirus han deciso di far debuttare la serie con ben due settimane di anticipo.

A comunicarlo è Brett Weisz, general manager di TNT, TBS e truTV che ha annunciato l’arrivo anticipato della serie per contrastare la quarantena:

Snowpiercer è una delle più attese serie originali del 2020. E, in questo clima, gli spettatori sono a caccia di contenuti emozionanti, avvincenti, che li tengano con il fiato sospeso e li coinvolgano a un livello profondo. È estremamente importante che continuiamo a mantenere la promessa di venire incontro gli spettatori. Per questo abbiamo deciso di anticipare il debutto di Snowpiercer, affinché i fan possano godersi questa serie futuristica ancora più presto.

Almeno una buona notizia ogni tanto arriva, seppur piccola e di certo non così importante.

Snowpiercer è una serie tv targata TNT del 2020, creata da Graeme Manson, tratta dalla graphic novel francese omonima,.

La fotografia è a cura di John Grillo, Thomas Burstyn, mentre la colonna sonora è composta da Bear McCreary.

Nel cast Jennifer Connelly (Melanie Cavill), Daveed Diggs (Andre Layton), Mickey Summer (Bess Till), Susan Park (Jinju) e Sam Otto (John Osweiler).

La prima stagione arriverà a maggio 2020.

