Snyder Cut: il presidente di HBO Max rivela alcuni dettagli sul taglio originale di Zack Snyder

Da quando la Snyder Cut di Justice League è stata annunciata per la HBO Max, eminenze del web hanno lavorato in maniera intensa per preparare nuove teorie su questo taglio.

Da AT&T che avrebbe costretto la Warner a rilasciarlo, allo stato del taglio, ci sono tutti i tipi di teorie folli che si stanno diffondendo su ciò che è o non è in questo momento.

Il presidente di WarnerMedia e il capo di HBO Max, Bob Greenblatt, sono apparsi sul podcast di Recode Media questa settimana e hanno discusso della Snyder Cut. Da quello che è uscito a quando hanno deciso di rilasciarlo, queste dichiarazioni dovrebbe chiarire alcune di quelle teorie che si stanno diffondendo su Internet.

“Sono stati mesi di discussioni con Zack e i produttori, per capire come farlo. Perché non è facile come entrare nel caveau e vedere una Snyder Cut pronta e finita. Non esiste, Zack la sta costruendo ed è complesso. Compreso (e non voglio entrare in troppi dettagli di cui non abbiamo già parlato), ma nuovi effetti speciali, ed è un ripensamento radicale di quel film è stato. E’ complicato e incredibilmente costoso. Che è ovviamente un numero che non citerò.”

Quando gli è stato chiesto dei 20-30 milioni lasciati intendere da THR, ha detto: “Dirò solo che vorrei fossero solo 30 milioni e mi fermo qui“.

“È un’impresa enorme e molto complessa. Dovevamo andare dai sindacati e chiarire con loro alcune cose su ciò che stavamo facendo. La Snyder Cut è un nuovo film? O è una recut? C’è molta complessità che il fan non conosce. E non eravamo semplicemente seduti attorno ad un tavolo ad accordarci per non dire niente ai fan il più a lungo possibile. In realtà abbiamo trascorso molto tempo a cercare di capire come farlo, e ci sono molti ostacoli da superare. Una volta che abbiamo visto che potevamo fare tutto e abbiamo capito il giusto budget da stanziare, cosa successa letteralmente nell’ultima settimana, abbiamo detto ‘va bene, facciamo uscire queste notizie’.”

Quindi gli è stato chiesto se la cosa fosse stata già preparata da tempo e se volevano rivelare la notizia come parte del lancio di HBO Max?, a cui Greenblatt ha risposto dicendo che: “volevamo fortemente annunciarla prima del lancio di HBO, ma abbiamo iniziato a parlarne lo scorso autunno. Sul serio“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...