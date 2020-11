Snyder Cut: il regista svela il nuovo look di Steppenwolf e mostra la sua inquadratura preferita

In uno momento a sorpresa, ieri Zack Snyder ha rilasciato un nuovo trailer per la tanto attesa Snyder Cut di Justice League.

Con su “Alleluia” di Leonard Cohen in sottofondo, l’anteprima di Justice League di Zack Snyder include inquadrature inedite del Cyborg di Ray Fisher e dell’Ippolita di Connie Nielsen. Mostra anche nuovo footage dell’iconico cattivo della DC Comics, Darkseid, che alza le braccia mentre è circondato da sacerdoti apokoliptiani.

Ma insieme a questa nuova anticipazione, il regista ha condiviso anche alcuni screenshot che mettono in risalto alcuni momenti, ed in particolare molti fan sono rimasti colpiti da un primo piano di Steppenwolf.

Rivelando anche che è in lavorazione anche una versione del film in bianco e nero, ha mostrato l’immagine che a quanto pare presenta comunque il volto di Ciarán Hinds, che si è prestato per il mo-cap, ma un look decisamente diverso rispetto a come l’abbiamo visto nel film di Joss Whedon.

Parlando della sua inquadratura preferita ha condiviso l’immagine che potete vedere qui sotto, dicendo: “Questa, ho sempre voluto creare questa classica posa di Batman, su un gargoyle. Sta sopra al GCPD. Patrick Tatopoulos (lo scenografo) ha costruito il gargoyle, dall’aspetto scheletrico, folle, spaventoso e l’ho trovato perfetto”.

Potete vedere l’immagine qui sotto:

