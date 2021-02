Snyder Cut: Jared Leto in posa biblica dietro le quinte del film di Zack Snyder

Jared Leto in una posa in stile Gesù in una nuova immagine dalla Zack Snyder’s Justice League.

Dopo che il taglio di Joss Whedon del film corale targato DC non è riuscito a soddisfare i fan dei film DC oscuri e grintosi, la protesta pubblica per rilasciare il taglio oroginale di Snyder ha portato la Warner Bros ad arrendersi e lasciare che Snyder mettesse insieme la sua versione di Justice League.

Impostato per il rilascio su HBO Max il 18 marzo 2021, la Snyder Cut promette di essere un’esperienza molto diversa rispetto alla versione cinematografica del film, e una grande ragione di questo è l’inclusione del personaggio di Joker, interpretato da Jared Leto. L’attore è stato duramente criticato per la sua interpretazione di Joker in Suicide Squad di David Ayer, ma tuttavia Snyder ha scelto di riportare Leto e includerlo nella sua versione di Justice League. I fan hanno già avuto un piccolo assaggio di come apparirà Leto nel taglio di Snyder, e si sta costruendo l’attesa per ciò che Joker aggiungerà al mix in quello che molti fan considerano il “vero” film della Justice League.

Grazie al nuovo profile di Snyder su Vanity Fair, i fan hanno potuto dare un’altra occhiata al Joker della Justice League, con una più che chiara risonanza biblica.

Potete vederla qui sotto:

#JaredLeto nei panni del #Joker in una nuova immagine dalla #zacksnyderjusticeleague pic.twitter.com/XCGgIMk0Oc — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) February 22, 2021

E qui sotto altre immagini:

pic.twitter.com/tNdz1muzxi — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) February 22, 2021

Una volta una voce, ora una realtà, la Justice League di Snyder arriverà su HBO Max nel 2021. La crew di post-produzione originale si sta riunendo per completare la colonna sonora, i dialoghi e gli effetti speciali. Snyder aveva inizialmente previsto un Justice League molto più lungo della versione cinematografica. Grazie in gran parte alla richiesta virale dei fan della Snyder Cut, il regista può ora realizzare la sua visione come un film di 4 ore.

Quando Joss Whedon è subentrato a Snyder nel 2017, ha avuto un effetto drammatico sul DCEU. Il prodotto finale di Whedon lasciava molto a desiderare; la Justice League non sembrava una parte fedele dell’arco narrativo pianificato di Snyder. A questo punto, il DCEU si percepisce in gran parte come dissimulato, con film come The Batman e Black Adam che si preannunciano come resettaggi spirituali, ma senza ignorare l’universo espanso.

Justice League è un film del 2017, per la regia di Zack Snyder, su una sceneggiatura di Chris Terrio e Joss Whedon, con soggetto di Zack Snyder e dello stesso Terrio, basato sui fumetti di Gardner Fox, e con Deborah Snyder, Geoff Johns, Jon Berg e Charles Roven come produttori.

La fotografia è a cura di Fabian Wagner, mentre la colonna sonora è composta da Danny Elfman.

Nel cast Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Clark Kent / Kal-El / Superman), Amy Adams (Lois Lane), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), Connie Nielsen (Ippolita), Ciaràn Hinds (Steppenwolf) e J.K. Simmons (James Gordon).

