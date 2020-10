Snyder Cut: Jared Leto tornerà nei panni di Joker?

Come un fulmine a ciel sereno, l’Hollywood Reporter annuncia in esclusiva che Jared Leto tornerà nei panni di Joker nella Snyder Cut di Justice League. L’attore, che ha già interpretato il personaggio in Suicide Squad, sarebbe stato chiamato da Zack Snyder per partecipare alle riprese aggiuntive del cinecomic in quattro parti diretto dal regista di Green Bay.

Secondo le fonti del noto giornale ad affiancarlo sul set ci sarebbero anche Ben Affleck nei panni di Batman, e questo segnerebbe il primo incontro vero e proprio tra i due personaggi di questo universo su schermo, Ray Fisher nei panni di Cyborg e Amber Heard. Inoltre Jon Berg and Geoff Johns, supervisori della versione cinematografica curata da Joss Whedon, sarebbero stati estromessi dalla supervisione della miniserie e non saranno accreditati come produttori. Per ora non c’è stato alcun annuncio ufficiale da parte della Warner Bros, ma visto l’affidabilità del giornale, lo stesso che ha annunciato il ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro nello Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland, questa notizia potrebbe risultare veritiera. Vi terremo aggiornati nel caso di ulteriori sviluppi.

Ricordiamo che la miniserie Zack Snyder’s Justice League(questo il titolo ufficiale) uscirà in 4 parti in esclusiva su HBO Max, di seguito la sinossi ufficiale: “Dopo la morte di Superman in Batman v Superman: Dawn of Justice, Batman e Wonder Woman reclutano Flash, Aquaman e Cyborg per formare la Justice League e proteggere il mondo da Steppenwolf e dal suo esercito di Parademoni, che cercano le tre Scatole madri.”

