Snyder Cut: Joe Manganiello ha anticipato la scena post-credits?

Sulla scia del regista Zack Snyder che ha confermato il rilascio del taglio originale di Justice League, l’attore di Deathstroke, Joe Manganiello, ha anticipato l’inserimento della scena post-credits originale per il film DC.

A seguito della notizia, Manganiello ha twittato tre emoji, una spada, una mazza e un teschio, forse anticipando uno scontro col Batman di Ben Affleck. La sua interpretazione del supercattivo DC, Slade Wilson, noto anche come Deathstroke, era stato lasciato intendere inizialmente come il cattivo nella versione di The Batman di Affleck.

Puoi controllare il tweet da Manganiello di seguito.

The original end credit scene…

⚔️ 🦇 💀 https://t.co/ZT76RG15w0 — JOE MANGANIELLO (@JoeManganiello) May 20, 2020

Per chi non lo sapesse, dopo l’uscita di Man of Steel nel 2013, Snyder ha delineato un arco narrativo di cinque film per il DC Extended Universe. All’epoca, il DCEU mirava a competere con il Marvel Cinematic Universe, ma a seguito dell’incredibilmente scarsa ricezione di Batman v Superman: Dawn of Justice (anche se rivalutato poi negli anni) Warner Bros. ha frenato l’entusiasmo.

A quel tempo, Warner Bros. assunse Geoff Johns e Jon Berg per supervisionare il DCEU, e il loro compito principale era quello di riscrivere lo schema originale di Snyder per Justice League. Il loro obiettivo era rendere il film più ottimista e pieno di speranza. Le cose sono andate in pezzi da lì in avanti. Dopo la prematura scomparsa della figlia di Snyder, Joss Whedon, che ha girato il primo film degli Avengers, è salito a bordo del franchise ed ha eseguito una serie di riprese aggiuntive che hanno finito per snaturare e riprogettare interamente il prodotto ideato da Snyder. Quelle riprese e cambiamenti in post-produzione hanno demolito la visione originale di Snyder da 3 ore e mezza a 120 minuti.

Il film che è poi uscito al cinema è stato – come al solito con i progetti di Snyder – castigato dalla critica e messo in discussione dai fan. Il film sembrava esattamente quello che era: un film a montato male, scritto da due registi diversi. Justice League andò e venne nel 2017 senza troppa fanfara, e il DCEU iniziò un nuovo percorso con una nuova storia e una nuova mentalità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...