Snyder Cut: niente sviluppo dell’originale concept del DCEU dopo il rilascio?

I dirigenti della Warner Bros. hanno affermato che il taglio di Zack Snyder di Justice League non porterà ad uno sviluppo dell’originale concept per il DC Extended Universe su HBO Max.

Sebbene l’entusiasmo per l’uscita del taglio di Zack Snyder di Justice League sia ai massimi storici grazie ai recenti commenti del regista su ciò che aveva pianificato per l’intera storia (come una sorprendente rivelazione sul Joker di Jared Leto), i dirigenti della Warner Bros. non hanno intenzione di esplorare ulteriormente quel mondo. La Snyder Cut del film arriverà su HBO Max a marzo e conterrà ovviamente filmati originali di cui i fan hanno solo sentito parlare, insieme alle nuove scene che il regista ha recentemente girato.

Un articolo approfondito del New York Times ha esplorato lo stato dei film di supereroi, le uscite cinematografiche durante la pandemia e ciò che la Warner Bros. ha pianificato per il futuro. E sebbene lo stesso Zack Snyder dica di essere contento che lo studio si sia appoggiato finalmente al multiverso, il pezzo menziona il fatto che i dirigenti non hanno intenzione di continuare la sua storia dopo il rilascio del suo taglio su HBO Max.

“Almeno per ora, il signor Snyder non fa parte del nuovo progetto DC Films, con i dirigenti dello studio che descrivono il suo progetto HBO Max come un vicolo cieco narrativo, una strada che non porta da nessuna parte.”

