Snyder Cut: Ray Fisher mostra il suo Cyborg in una immagine inedita

Ulteriori riprese aggiuntive circa la Snyder Cut di Justice League sono ormai ben avviate e per festeggiare, Ray Fisher ha condiviso un altro nuovo sguardo al suo amato personaggio, Cyborg.

Nella foto che Fisher ha twittato venerdì sera, sia Cyborg che il Flash di Ezra Miller possono essere visti mentre guardano un display olografico; o, per essere più precisi, Cyborg sta guardando con rabbia mentre Flash guarda il suo amico con un senso di preoccupazione. Fisher ha twittato l’immagine con una parola sola: “Ricorda”. Ha quindi aggiunto un hashtag #UsUnited.

Potete vedere l’immagine qui sotto:

All’inizio di questo mese, Fisher ha rivelato che quasi ogni singola scena in cui si trovava è stata girata di nuovo dopo che Joss Whedon è salito a bordo del progetto, a causa della partenza di Zack Snyder. Snyder ora sta tornando per girare scene aggiuntive con la maggior parte del cast del film, tra cui Ben Affleck e Jared Leto.

“Meno di un’ora, di sicuro. Penso che Fabian Wagner, il nostro direttore della fotografia nella versione di Zack, abbia detto che forse circa il dieci per cento era stato filmato da Zack e sono incline a essere d’accordo con lui”, ha detto Fisher in un’intervista a Geek House Show. “Perché mentre giravamo certe cose, alcune cose erano simili a quello che abbiamo fatto per l’originale. È difficile dirlo con certe inquadrature di altre persone per scene per le quali non ero lì, ma quello che posso dire riguardo al mio personaggio e da quello che hai visto nella versione cinematografica, che ogni singola scena, ad eccezione della scena sul tetto della polizia di Gotham City con il Commissario Gordon, Batman e Flash; ogni singola scena in cui mi trovo è stata girata di nuovo. L’intero film da parte mia. Per quanto riguarda le scene dove io non c’ero, non posso davvero dirtelo. Quindi, tutto sommato, direi che forse venti minuti di quel film erano di Snyder.”