Snyder Cut: un rumor suggerisce che il taglio originale di Justice League potrebbe uscire davvero

Un nuovo rapporto suggerisce che le ruote potrebbero essere in movimento per rilasciare la Snyder Cut di Justice League.

Heroic Hollywood (via CB) riferisce di aver appreso che Zack Snyder ha messo in atto una proiezione privata della sua versione di Justice League. Secondo quanto riferito, la proiezione si è svolta nel primo trimestre del 2020 con la partecipazione dei dirigenti della Warner Bros. Pictures.

Il rapporto continua dicendo che “sta succedendo qualcosa” che coinvolge la Snyder Cut. Non è chiaro se ciò possa significare la proiezione effettiva, una versione digitale o una versione home-video. Il rapporto afferma che è improbabile che si verifichi un rilascio cinematografico su larga scala. Tuttavia, questa deve essere una notizia incoraggiante per quei fan che hanno messo in piedi la campagna per vedere la Snyder Cut dall’apertura di Justice League nel 2017.

Se la Snyder Cut esiste davvero in qualche forma, questo è oggetto di dibattito. Alcuni rapporti suggeriscono che questa non esista in alcuna forma praticabile, ma secondo Snyder il taglio esiste. Il regista ha a anche suggerito di aver completato alcuni lavori in CGI nella sua versione del film. Su VERO, Snyder ha dichiarato: “Il film non è ancora finito al 100%, ci sono alcune cose che voglio fare, come in ogni film, non sono sicuro di quale differenza faccia il livello finale“.

Un ampio rapporto di Variety sullo stato della DC Films in seno alla Warner Bros. ha suggerito che ogni speranza di vedere la Snyder Cut è un sogno irrealizzabile. Alcune fonti suggeriscono che il taglio del film di Snyder non esiste in uno stato guardabile. Snyder ha pubblicato una foto su VERO per smentire quell’idea. Nei commenti , ha detto ai fan che è “stanco della gente che dice che non è reale“.

Quel rapporto di novembre suggeriva anche che Warner Bros. non aveva in programma di rilasciare la Snyder Cut nelle sale cinematografiche o tramite il servizio di streaming HBO Max, come invece speravano alcuni fan. Il rapporto cita un addetto ai lavori dicendo: “È un sogno irrealizzabile. Non è possibile che accada“. Il rapporto suggerisce che il completamento della versione di Snyder del film costerebbe milioni di dollari alla Warner in lavoro di montaggio e effetti visivi. Dice anche che la major non è interessata a spendere quei soldi per un film che è stato un “disastro commerciale” al momento del rilascio.

A loro avviso, la serie di pellicola della DC Films ha ormai superato Justice League grazie a successi come Wonder Woman, Aquaman, Shazam e Joker.

