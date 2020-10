Snyder Cut: Zack Snyder anticipa le riprese aggiuntive con una nuova foto

Zack Snyder ha stuzzicato circa il lavoro aggiuntivo in corso sul suo taglio di Justice League con una nuova foto sui social media.

Dopo la recente notizia che Jared Leto e Amber Heard sono coinvolti nelle riprese di Justice League, il regista Zack Snyder ha anticipato il lavoro in corso sulla nuova versione del film con una nuova foto sorprendente sui suoi account sui social media. Il film non arriverà su HBO Max fino al 2021, ma i fan sono ansiosi di vedere cos’altro verrà aggiunto a Justice League, ora che ha cominciato a girare più scene per il suo taglio, molti si chiederanno quando avremo un altro trailer.

Zack Snyder ha parlato su Twitter e Vero con una ripresa del suo clapperboard dal film che anticipava le riprese. Per coloro che non sono sicuri di quale sia l’immagine nel logo della Justice League, è il simbolo della società di produzione di Snyder, The Stone Quarry, che ha formato con sua moglie Deborah Snyder e Wesley Coller nel 2004.

Si spera che i fan possano vedere un assaggio dei nuovi footage che li aspettano nel nuovo taglio quando arriverà il prossimo anno.

Potete dare un’occhiata alla foto qui sotto:

