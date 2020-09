Snyder Cut: Zack Snyder è pronto a girare alcune riprese aggiuntive

Zack Snyder è pronto a girare alcune riprese aggiuntive per la sua Snyder Cut di Justice League, che riporteranno Henry Cavill, Ben Affleck e altre star per nuove scene.

Il viaggio per ottenere il rilascio della Snyder Cut è stata una delle più grandi storie di Hollywood negli ultimi tre anni. L’interesse nel vedere quello che Snyder intendeva fosse il film è stato finalmente riconosciuto all’inizio di quest’anno quando il regista – che ha lasciato Justice League nel 2017 dopo la morte di sua figlia – ha confermato che la Snyder Cut sarà finita e rilasciata su HBO Max.

Dopo l’annuncio dell’arrivo della Snyder Cut sul nuovo servizio di streaming di WarnerMedia nel 2021, una delle domande più grandi era se Snyder sarebbe riuscito a filmare più scene. Justice League è passato attraverso estese riprese dirette da Joss Whedon per cambiare la visione di Snyder, e ha fatto sapere che c’erano scene che voleva ancora filmare. All’inizio è stato affermato che Snyder probabilmente non avrebbe avuto la possibilità di filmare più scene per completare Justice League, ma ora è cambiato in modo sostanziale.

Secondo THR, Snyder sta pianificando di girare nuove scene per Justice League a partire dal prossimo mese che riporteranno alcune delle più grandi star del film sul set. Si prevede che Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot e Ray Fisher torneranno – rispettivamente nei panni di Batman, Superman, Wonder Woman e Cyborg – per completare il lavoro extra per la serie limitata HBO Max.

Secondo quanto riferito, le riprese aggiuntive si svolgeranno nell’arco di una settimana circa.

