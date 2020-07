Snyder Cut: Zack Snyder mostra una scena di Superman col costume nero

Durante il Justice Con, come promesso dal regista Zack Snyder, si è tenuta unna live molto particolare a tema Snyder Cut di Justice League, e in esclusiva il regista ha rivelato una breve clip che mostra il nostro Superman di Henry Cavill col costume nero.

Potete vederla qui sotto:

'Zack Snyder's Justice League' shows first footage of Superman wearing his black suit 😱 #JusticeConpic.twitter.com/sy00EbT1IB — Fandom (@getFANDOM) July 25, 2020

Se vi sembra che la sequenza sia in realtà qualcosa di già visto è perché è esattamente così. A quanto pare la sequenza è quella aggiuntiva inserite nella extended cut ma con una differenza sostanziale: il regista ha riadattato digitalmente il costume in toni neri, così come l’aveva sempre concepito.

Qui sotto il link alla live. Trovate la scena al minuto 17:

Mi piace: Mi piace Caricamento...