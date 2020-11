Solo: A Star Wars Story, c’è ancora interesse per i personaggi del film

Purtroppo il progetto della Star Wars Anthology è stato accantonato dalla Lucasfilms / Disney solo dopo due film: Rogue One e Solo, in particolare proprio perché quest’ultimo non ha avuto il successo sperato al box-office.

Vuoi i diversi problemi produttivi che ci son stati, vuoi che il film è uscito pochi mesi dopo Gli ultimi Jedi, la pellicola incassò molto meno di quello che la Disney sperava visto che si tratta di un film che racconta la storia di Han Solo e Chewbacca prima degli eventi raccontati in Guerre Stellari del ’77. Tuttavia, molti sono i sostenitori del film, tra cui il sottoscritto, e questo amore da parte dei fan sembra proprio che si sia sentito fin dentro gli uffici dei grandi produttori.

A rivelare ciò è stato lo stesso Ron Howard, celebre regista che prese in mano il progetto dopo l’abbandono di Chris Lord e Phil Miller, che, durante una recente intervista, ha rivelato che l’amore dei fan verso il film ancora fa grattare il capo ai grandi boss di Lucasfilms / Disney per quanto riguarda il continuare a raccontare le storie dei personaggi visti nel film.

Non necessariamente Chewie e Han, che di certo sono stati protagonisti di non poche storie, ma anche il Lando Calrissian di Donald Glover o la Qi’ra di Emilia Clarke, che dopo aver scoperto esser legata a Maul ha attirato la curiosità e l’attenzione di molti. Infatti, tempo addietro giravano rumor riguardo la possibilità di vedere una serie dedicata o al giovane Lando o a Qi’ra per Disney+. Ma alla fine sono rimasti solo dei rumor.

Tuttavia, ecco quanto Ron Howard ha dichiarato durante l’intervista:

Non se ne parla in giro, e questo non è uno spoiler o chissà cosa. Ma credo che ci sia interesse in quei personaggi. Credo che ci sia interesse nel mondo gangster. Ma posso assicurare che non c’è nessun film o serie in sviluppo per Disney+. Ma, una grande cosa è che c’è stato tanto affetto per Solo, e quindi ovviamente tiene viva la speranza di poter assistere ad un cambio di rotta da parte dei produttori.

Solo: A Star Wars Story è un film del 2018, con regia di Ron Howard, su una sceneggiatura di Jon e Lawrence Kasdan, e con Kathleen Kennedy, Allison Sheamur e Simon Emanuel come produttori.

La fotografia è a cura di Bradford Young, con montaggio di Pietro Scalia, mentre la colonna sonora è composta da John Powell, col tema principale composto da John Williams.

Nel cast Alden Ehrenreich (Han Solo), Woody Harrelson (Tobias Beckett), Emilia Clarke (Qi’ra), Donald Glover (Lando Calrissian), Thandie Newton (Val Beckett), Phoebe Waller-Bridge (L3-37), Joonas Soutamo (Chewbacca) e Paul Bettany (Dryden Vos).

Il film venne candidato agli Oscar 2019 per i miglior effetti speciali.

