Sonic 2: Ben Schwartz ha letto la sceneggiatura e l’ha trovata bellissima

Sonic – Il Film è diventato rapidamente uno dei titoli amati dai fan della Paramount dopo il suo debutto nelle sale all’inizio del 2020.

In effetti, date le circostanze dell’anno al botteghino, il film di Sonic ha finito per essere il film “tratto da” con il maggior incasso dell’anno. Il porcospino blu titolare del film è stato doppiato da Ben Schwartz, un attore con un sincero apprezzamento e conoscenza nella cultura geek. Con Roger Craig Smith, la voce di Sonic nei videogiochi e nell’animazione, che si allontana dalla parte c’è una grande porzione di fan che vorrebbero vedere Schwartz riempire l’inevitabile vuoto. Schwartz ha parlato di tale possibilità in un’intervista con ComicBook.

Schwartz è concentrato sull’uscita del suo film Disney +, Flora & Ulysses, tuttavia, ha un sacco di “momenti Sonic” nel cervello, e non ha perso un secondo ad elogiare il doppiatore originale del personaggio.

Per quanto riguarda se gli piacerebbe o meno diventare Sonic in ruoli che sono stati occupati da Smith, Schwartz ammette: “Non ci ho pensato”.

“Non ci ho pensato, non ci ho davvero pensato”, ha spiegato. “La prima volta che è uscito è stato perché Roger è sembrato allontanarsi, quindi è la prima volta in assoluto che le persone mi chiedono una cosa del genere. Posso solo dire: chi lo sa? Ma mi chiedo. Amo il mondo di Sonic e amo la fanbase, che è stata così di supporto e adorabile col film. Quindi, non lo so. Mi chiedo cosa succederebbe se. Ma per ora, nessuno ha avuto mi ha chiamato per fare niente di tutto ciò.”

Riguardo ad un eventuale sequel, l’attore non si è sbilanciato molto, ma ha ammesso: “che il sequel si farà e che inizieranno presto a girarlo“, sottolineando però che è solo una “voce davanti a un microfono“, e che non è a conoscenza dei dettagli nonostante abbia letto la sceneggiatura e trovata bellissima.

La pre-produzione quindi è in corso e secondo un nuovo rumor Knuckles the Red Echidna sarà presente nel film. Secondo un rapporto, che non si può confermare in alcun modo, di The Illuminerdi, il personaggio di Knuckles nel sequel rimarrà fedele alla sua incarnazione videoludica, la sua personalità sarà di natura seria, ma a volte credulona, e a quanto pare per il momento il ruolo è stato offerto a Jason Momoa.

