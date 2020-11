Sonic 2: il film sarà in produzione a partire dal 15 marzo 2021

Nel caso ve lo siate perso in qualche modo, un sequel del film Sonic the Hedgehog è in arrivo, e ora i primi dettagli di produzione del progetto sembrano essere stati rivelati grazie ad alcuni documenti della Creative BC Film Commission.

L’agenzia che è una sorta di supervisore a supporto di produzioni creative nella British Columbia, sembra che abbia appunto rivelato cosa possiamo aspettarci.

Più specificamente, sembrerebbe che la produzione abbia il nome il working title di “Emerald Hill” con una società di produzione interna chiamata Red Energy Films. Il programma, così come appare attualmente sul sito web della Creative BC Film Commission, prevede che il film sia in produzione dal 15 marzo 2021 al 10 maggio 2021.

Sonic – Il film (Sonic the Hedgehog) è un film del 2020 diretto da Jeff Fowler, basato sul popolare franchise videoludico omonimo della SEGA. Il film, una co-produzione giapponese-statunitense interpretata da Ben Schwartz, Jim Carrey, James Marsden e Tika Sumpter, segue il riccio blu Sonic che, assistito dallo sceriffo Tom Wachowski, cerca di sfuggire al governo e salvare il mondo dal diabolico Dr. Robotnik.

Entrato in produzione dal 2013, l’uscita del film era inizialmente prevista per novembre 2019. Tuttavia, dopo che il primo trailer dell’aprile 2019 ha suscitato critiche negative da parte dei fan in merito al design del protagonista, la Paramount ha rimandato la data al 13 febbraio 2020, in modo da ridisegnare il design di Sonic.

