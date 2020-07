Sonic 2: rivelata la data d’uscita del film

Dopo il sorprendente successo del film dedicato a Sonic, ecco rivelata la data d’uscita del sequel.

Il film dedicato al celebre personaggio video ludico Sonic è stato una vera montagna russa d’emozioni per tutti coloro che erano coinvolti nella produzione. Il primo trailer scatenò una valanga di critiche negative a causa del design del personaggio, il che portò la produzione a cambiare l’aspetto di Sonic posticipando la data d’uscita.

Una volta che il film è uscito numerose furono le critiche positive inerenti al film, le quali elogiavano in particolar modo la perfomance di Jim Carrey nei panni del Dr. Eggman, ed anche l’incasso di 306 milioni di dollari mondiali hanno fatto ben piacere alla Paramount, che è di gran lunga rientrata degli 85 milioni di budget.

È chiaro come il sole a mezzogiorno che ora la celebre major vuole sfruttare il personaggio ancora un po’ cinematograficamente parlando, annunciando già mesi fa la produzione del sequel del film, ed ora rivelandone la data d’uscita: 8 aprile 2022.

Aldilà di ciò poco si sa riguardo il sequel, aldilà della presenza di Tails (come visto nella scena post-credits del primo film) ancora non si sa nemmeno se James Marsden e Rika Sumpter riprenderanno i propri ruoli. Sappiamo, però, che tornerà Jeff Fowler come regista su una sceneggiatura ancora una volta scritta da Pat Casey e Josh Miller.

Rimanete sintonizzati per ulteriori news!

Fonte: ScreenRant

