Sonic – Il Film: Jim Carrey in costume di scena in un’immagine BTS

Come sappiamo, alcuni giorni fa è stato il compleanno di Jim Carrey, e per l’occasione il regista dell’adattamento cinematografico di Sonic, il film che ha ricevuto pesanti critiche al rilascio del suo primo trailer proprio per il look (ora modificato) del protagonista, ha postato una foto su Twitter che ritrae l’attore canadese in un retroscena dal film che lo mostra nel costume di scena del Dottor Ivo Robotnik.

Potete vederla qui sotto:

HAPPY BIRTHDAY to one of the most talented, kind, generous, thoughtful, intelligent, earnest, and oh yes FUNNIEST people ever to walk this earth. It is an amazing HONOR to know you and THANK YOU for everything you've done for this movie @JimCarrey #SonicMovie #GOAT pic.twitter.com/GOLTpkrD5f

— Jeff Fowler (@fowltown) January 17, 2020