Sonic: Netflix annuncia una nuova serie animata in arrivo nel 2022

Dopo il successo del film, Netflix annuncia una nuova serie animata con protagonista Sonic in arrivo nel 2022.

Sonic è uno dei personaggi più famosi e importanti della storia dei videogiochi, che l’anno scorso ha fatto il suo debutto ufficiale sul grande schermo con un film live-action, interpretato da James Marsden e Jim Carrey e con la regia di Jeff Flower. Progetto che ha riscosso un discreto successo sia di critica che di pubblico, abbastanza da fargli avere un sequel in uscita nel 2022.

Guarda caso, nello stesso anno arriverà un nuovo progetto legato al personaggio di SEGA sviluppato da Netflix.

Con un post su Facebook, per chissà quale motivo ora non reperibile, il gigante dello streaming ha annunciato l’arrivo di una serie animata con protagonista Sonic in arrivo nel 2022.

A produrre il progetto ci saranno ance SEGA e WildBrain, casa di produzione che, insieme a DHX Media, ha realizzato un’altra serie animata per Netflix, ovvero Carmen Sandiego. Anche Man of Action Entertainment prenderà parte alla realizzazione, che comprende un gruppo di sceneggiatori che ha già messo mano a serie come Ben 10 e Big Hero 6: The Series.

Al momento non si hanno altre informazioni riguardo il progetto, nemmeno se sarà collegato in qualche modo ai film live-action. Rimanete sintonizzati!

