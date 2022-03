Sonic the Hedgehog 2: ecco il trailer finale del sequel di Sonic

La Paramount Pictures ha rilasciato il trailer finale di Sonic the Hedgehog 2.

Il film uscirà nelle sale l’8 aprile e mostrerà Sonic (doppiato da Ben Schwartz) affrontare il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e il nuovo arrivato Knuckles (doppiato da Idris Elba) con l’aiuto di Tails (doppiato da Colleen O’Shaughnessey) e il suo vecchio amico Tom (James Marsden).

Il trailer finale offre un nuovo closer-look ad alcuni dei nuovi robot di Robotnik.

In generale, la trama del nuovo film sembra riguardare Robotnik che sfrutta i Chaos Emeralds del franchise (apparentemente solo uno?) per potenziare i suoi schemi. Non è chiaro come Knuckles influenzi tutto questo, ma data la storia del personaggio, sembra probabile che sia stato convinto a combattere Sonic da Robotnik con l’inganno e alla fine combatterà contro Robotnik.

Di seguito puoi dare un’occhiata al nuovo trailer di Sonic the Hedgehog 2:

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è ansioso di dimostrare di avere le carte in regola per essere un vero eroe in Sonic the Hedgehog 2. La sua prova arriva quando il dottor Robotnik (Jim Carrey) ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere le civiltà. Sonic si allea con il suo compagno, Tails, e insieme intraprendono un viaggio in giro per il mondo alla ricerca dello smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

Ben Schwartz torna a interpretare Sonic nel film e si ritroverà a combattere Knuckles, doppiato da Idris Elba. Sonic sarà anche affiancato da Miles “Tails” Prower (Colleen O’Shaughnessey) nella sua ultima avventura selvaggia. James Marsden tornerà nei panni di Tom Wachowski, e poi, ovviamente, Jim Carrey tornerà nel ruolo del Dr. Robotnik.

Sonic the Hedgehog 2 arriverà nei cinema l’8 aprile 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...