Sonic the Hedgehog 2: ecco un nuovo spot per il sequel del film con James Marsden e Jim Carrey

Sarà interessante vedere se qualcuno degli studi proporrà sorprese per quanto riguarda i trailer rilasciati durante il Super Bowl.

È diventata una pratica abbastanza comune far debuttare i trailer prima del Big Game, in modo simile a come fanno altri inserzionisti del medium. Ieri abbiamo avuto l’assaggio del primo trailer ufficiale di Jurassic World Dominion della Universal e questa mattina abbiamo lo spot del Super Bowl di Sonic the Hedgehog 2 della Paramount, che tecnicamente è il secondo del film.

Se Paramount sta cercando di emulare il videogioco, ha fatto un lavoro elegante con Knuckles (Idris Elba), deciso a catturare Sonic, letteralmente sfrecciando attraverso le montagne innevate. Insieme al nuovo personaggio, c’è anche Tails (Colleen O’Shaughnessey).

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è ansioso di dimostrare di avere le carte in regola per essere un vero eroe in Sonic the Hedgehog 2. La sua prova arriva quando il dottor Robotnik (Jim Carrey) ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere le civiltà. Sonic si allea con il suo compagno, Tails, e insieme intraprendono un viaggio in giro per il mondo alla ricerca dello smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

James Marsden e Ben Schwartz come voce di Sonic tornano nel cast assieme a Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Lee Majdoub come protagonisti di questo sequel che uscirà l’8 aprile.

Qui sotto potete vedere lo spot:

Mi piace: Mi piace Caricamento...