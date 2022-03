Sonic The Hedgehog 2: il riccio blu imita Batman in un nuovo teaser trailer

La Paramount Pictures ha rilasciato un nuovo trailer di Sonic The Hedgehog 2 che offre nuovi footage del sequel per il vostro divertimento. Questo film sembra davvero molto divertente. Il trailer si intitola “Blue Justice” e in esso Sonic si diverte un po’ a imitare la voce di Batman.

Il primo film uscito l’anno scorso è stato un successo, ha guadagnato oltre $ 300 milioni in tutto il mondo, ed ha riscosso apprezzamento da parte dei fan sia per il ritratto del protagonista, sia del nefasto Dr. Robotnik di Jim Carrey. La data di uscita di Sonic the Hedgehog 2 è fissata per il prossimo aprile.

L’attesa è sicuramente alta per Sonic the Hedgehog 2. Il primo film ha fatto un buon lavoro nel creare l’universo dell’eroe blu. Sonic è cresciuto su un pianeta più fantastico prima di essere catapultato sulla Terra. Pertanto, l’aspetto principale della storia è stato stabilire la vita di Sonic sulla Terra. L’altro elemento fondamentale della storia è stata l’ascesa del Dr. Robotnik come la più grande nemesi di Sonic. Alla fine, Robotnik ha completato la sua trasformazione nel malvagio Dr. Eggman, con baffi e tutto il resto. Tuttavia, la cosa più importante introdotta dal film è stata Tails, che ha aperto la porta a un universo più ampio di personaggi.

Potete vederlo qui sotto:

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è ansioso di dimostrare di avere le carte in regola per essere un vero eroe in Sonic the Hedgehog 2. La sua prova arriva quando il dottor Robotnik (Jim Carrey) ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere le civiltà. Sonic si allea con il suo compagno, Tails, e insieme intraprendono un viaggio in giro per il mondo alla ricerca dello smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

Ben Schwartz torna a interpretare Sonic nel film e si ritroverà a combattere Knuckles, doppiato da Idris Elba. Sonic sarà anche affiancato da Miles “Tails” Prower (Colleen O’Shaughnessey) nella sua ultima avventura selvaggia. James Marsden tornerà nei panni di Tom Wachowski, e poi, ovviamente, Jim Carrey tornerà nel ruolo del Dr. Robotnik.

Sonic the Hedgehog 2 arriverà nei cinema l’8 aprile 2022.

