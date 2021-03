Sonic the Hedgehog 2: Jeff Fowler annuncia l’inizio delle riprese

La produzione è in corso per il secondo film di Sonic.

Il primo film uscito l’anno scorso è stato un successo, ha guadagnato oltre $ 300 milioni in tutto il mondo, ed ha riscosso apprezzamento da parte dei fan sia per il ritratto del protagonista, sia del nefasto Dr. Robotnik di Jim Carrey. La data di uscita di Sonic the Hedgehog 2 è fissata per il prossimo aprile.

L’attesa è sicuramente alta per Sonic the Hedgehog 2. Il primo film ha fatto un buon lavoro nel creare l’universo dell’eroe blu. Sonic è cresciuto su un pianeta più fantastico prima di essere catapultato sulla Terra. Pertanto, l’aspetto principale della storia è stato stabilire la vita di Sonic sulla Terra. L’altro elemento fondamentale della storia è stata l’ascesa del Dr. Robotnik come la più grande nemesi di Sonic. Alla fine, Robotnik ha completato la sua trasformazione nel malvagio Dr. Eggman, con baffi e tutto il resto. Tuttavia, la cosa più importante introdotta dal film è stata Tails, che ha aperto la porta a un universo più ampio di personaggi.

Tutto era già pronto per un grande seguito, e quindi non sorprende che di seguito al successo a Sonic the Hedgehog 2 è stato diato il via libera.

Sonic the Hedgehog 2 ha ufficialmente iniziato la propria produzione. La notizia arriva dal regista del film, Jeff Fowler, che sta tornando dietro la macchina da paresa , come anticipato dal post su Twitter.

Lights, camera, hedgehog. Production on Sonic the Hedgehog 2 starts TODAY! #SonicMovie2 pic.twitter.com/UsIgtZqn3s — Jeff Fowler (@fowltown) March 16, 2021

Mi piace: Mi piace Caricamento...