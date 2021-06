Sony afferma che “c’è effettivamente un piano” per collegare il loro franchise Marvel con quello Disney

Durante il weekend del Memorial Day, sono emerse alcune notizie che lasciano intendere una possibile fusione di personaggi tra i film di Spider-Man prodotti da Sony e quelli appartenenti al Marvel Cinematic Universe della Disney.

La notizia arriva da un’intervista al presidente del Motion Picture Group di Sony Pictures Sandford Panitch. Parlando con Variety, Panitch ha affermato che “in realtà c’è un piano” per quanto riguarda un crossover fra la versione Disney di Spider-Man (attualmente interpretata da Tom Holland) con la serie di imminenti film sui villain del tessiragnatele come Kraven the Hunter, Venom e Morbius.

“Penso che ora forse sta diventando un po’ più chiaro per le persone dove siamo diretti e penso che quando No Way Home uscirà, verrà rivelato ancora di più.”

Panitch è fiducioso che anche senza la presenza di Holland, i prossimi film della Sony con Spider-Man saranno abbastanza forti da soli, tanto che al pubblico “non mancherà Spider-Man”. Ma a questa dichiarazione è seguita un’affermazione che sembra anticipare qualcosa: “Sarebbe eccitante se si incontrassero, no?”.

Oltre alle sue risposte stuzzicanti e alla dichiarazione che c’è un piano per fondere gli universi insieme, ci sono molte altre briciole che sono state lasciate cadere di recente e che puntano tutte nella stessa direzione. I fan che hanno prestato molta attenzione al trailer di Morbius l’anno scorso potrebbero aver notato un cameo a sorpresa di Michael Keaton, che ha interpretato Adrian Toomes in Spider-Man: Homecoming. Un altro indizio tutt’altro che sottile è arrivato ad aprile quando Alfred Molina, che ha interpretato Doc Ock in Spider-Man 2, ha fornito dettagli sul suo ruolo nel prossimo Spider-Man: No Way Home. Nello specifico, sembra che sarà digitalmente “invecchiato” sullo schermo, presumibilmente per preservare la continuità temporale tra il film del 2004 in cui è apparso per la prima volta e la prossima produzione del 2021.

Panich ha concluso la sua intervista elogiando il “rapporto molto eccellente” che ha con il suo omologo dei Marvel Studios, Kevin Feige:

“C’è un’incredibile sandbox con cui giocare. Vogliamo che quei film del MCU siano assolutamente enormi, perché è fantastico per noi e per i nostri personaggi Marvel, e penso che sia la stessa cosa per quanto riguarda loro.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...