Sony annuncia la data d’uscita di un nuovo misterioso film Marvel

Sony ha aggiunto uno spin-off senza titolo di Spider-Man al suo programma, dandogli una data di uscita fissata per l’ottobre del 2021 – ma quale film dell’universo Marvel / Sony potrebbe essere?

Mentre il Marvel Cinematic Universe continua la sua espansione, anche l’universo Sony dei personaggi Marvel, ha un paio di film in programma che aiuteranno ad espandere il proprio universo, e dato il trailer di Morbius, e possibile che questi film siano collegato al MCU.

Anche se Venom non è stato ben accolto dalla critica, a cui non è piaciuta la sceneggiatura da cinecomic inizio anni 2000 e la mancanza di connessioni con Spider-Man, il film è stato un successo al botteghino e gli spettatori hanno avuto una reazione più che positiva, trovandolo divertente e intrigante. Non sorprende, quindi, che a un sequel sia stato dato il via libera a gennaio 2019 e fissato per ottobre 2020 – ma nel frattempo, il pubblico incontrerà un altro nemico di Spider-Man in Morbius.

Il primo trailer di Morbius ha rivelato alcune grandi connessioni con Spider-Man, che aprono molte possibilità per i film futuri nell’universo Marvel di Sony. Ora, con un film senza titolo che avrà una data di uscita nell’ottobre 2021, i fan si chiedono cosa potrebbe essere e quanto si collegherà a Spider-Man.

Stando a ERC lo studio ha appena programmato un film Sony / Marvel senza titolo per una data d’uscita dell’8 ottobre 2021. Per il momento, la Sony non ha ancora rivelato ulteriori dettagli sul progetto.

Con tanti spin-off di Sony Spider-Man fra le possibilità, e ben tre in cantiere è difficile individuare quale sia quello a cui è stato sato questa data d’uscita. Sappiamo che lo studio vorrebbe sviluppare uno spin-off tutto al femminile di Spider-Man: Un Nuovo Universo con personaggi come Silk e Spider-Woman, oltre a Hailee Steinfeld nel ruolo di Spider-Gwen, quindi questo è una possibilità. Tuttavia, data la mancanza di dati e la quantità di tempo necessaria per realizzare effettivamente un film animato animato, questo probabilmente non è il caso.

Piuttosto, c’è una maggiore possibilità che Sony abbia reclamato la data dell’autunno 2021 per uno dei suoi spin-off live-action – un elenco che include il film di Kraven il Cacciatore, scritto da Richard Wenk (The Equalizer) e il film Nightwatch di Spike Lee che si diceva una volta avrebbe diretto.

Ovviamente possiamo pensare anche ai Sinistri Sei, che Sony inizialmente intendeva introdurre nell’universo di The Amazing Spider-Man. È ovvio che lo studio sta costruendo delle caratterizzazioni per i cattivi di Spider-Man in modo da ovviare ad uno dei problemi più grandi del MCU, e dal primo trailer di Morbius, che mostrava l’Avvoltoio di Michael Keaton che incontrava il Morbius di Leto, sembra che qualcosa bolla in pentola per un possibile team-up fra cattivi.

La Sony rischierebbe di fare il passo più lungo della gamba rilasciando Sinistri Sei così presto dopo il debutto di Morbius, ma ciò dipende anche da quanti altri – se nel caso – cattivi di Spider-Man vedremo nello spin-off della Sony. In alternativa, lo studio potrebbe preferire assicurarsi che i film solista di Kraven esca prima proprio per introdurre altri cattivi per un grande crossover.

Per ora, ogni ipotesi è un gioco di speculazioni, fino a quando la Sony non farà un annuncio ufficiale in merito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...