Sony annuncia lo sviluppo di Venom 3 durante il CinemaCon

Durante il CinemaCon è stato annunciato dalla Sony che un terzo film di Venom arriverà.

I primi due film, che hanno visto Tom Hardy nei panni dell’antieroe Marvel, hanno incassato complessivamente 1,4 miliardi di dollari al botteghino globale fino ad oggi. Inoltre, è stata la più breve delle anticipazioni, infatti si è visto solo il logo in un reel d’annuncio.

Nessun altro dettaglio è stato rivelato.

L’ultimo film, Venom: Let There Be Carnage, è stato rilasciato ad ottobre, ha ottenuto la seconda migliore apertura al botteghino durante la pandemia e la seconda migliore in assoluto per ottobre con $ 90 milioni negli Stati Uniti. Tutto questo prima che Spider-Man: No Way Home di Sony raggiungesse i cinema negli Stati Uniti/Canada, stabilendo un’apertura di $ 260,1 milioni.

Venom: Let There Be Carnage ha incassato $ 213,55 milioni e $ 502 milioni in tutto il mondo.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...