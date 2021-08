Sony completa l’acquisizione di Crunchyroll fondendolo a Funimation

Il mondo degli anime sta per sbocciare in un modo che non abbiamo mai visto prima.

Fino ad ora, Funimation e Crunchyroll si sono sfidati per il dominio nel mondo dello streaming. Ora, Sony ha confermato che l’acquisizione di Crunchyroll da parte di Funimation è stata completata dopo il suo lancio nel dicembre del 2020.

“Siamo molto entusiasti di dare il benvenuto a Crunchyroll nel Gruppo Sony”, ha affermato Kenichiro Yoshida, Presidente, Presidente e CEO, Sony Group Corporation. “L’anime è un mezzo in rapida crescita che affascina e ispira emozioni tra il pubblico di tutto il mondo. L’allineamento di Crunchyroll e Funimation ci consentirà di avvicinarci ancora di più ai creatori e ai fan che sono il cuore della comunità degli anime. Non vediamo l’ora di offrire un intrattenimento ancora più eccezionale che riempia il mondo di emozioni attraverso gli anime.”

Per coloro che non hanno familiarità con questa saga, Sony Pictures Entertainment ha annunciato il suo interesse per Crunchyroll lo scorso anno, dopo che AT&T ha confermato di essere interessato a vendere il marchio.

L’accordo è stato fatto a breve, ma è stato coinvolto in osservazioni legali. Date le dimensioni dell’industria in crescita con al centro gli anime, gli organi federali hanno dovuto supervisionare l’acquisizione e garantire che l’acquisto di Sony non causasse un monopolio. Ora, l’acquisizione è stata approvata per un importo di 1,175 miliardi di dollari.

“Crunchyroll aggiunge un enorme valore alle attività di anime esistenti della Sony, tra cui Funimation e i nostri fantastici partner di Aniplex e Sony Music Entertainment Japan”, ha affermato Tony Vinciquerra, presidente e CEO di Sony Pictures Entertainment Inc. “Con Crunchyroll e Funimation, ci impegniamo a creare l’ultima esperienza anime per i fan e presentando un’opportunità unica per i nostri partner chiave, editori e creatori di immenso talento di continuare a fornire i loro contenuti magistrali al pubblico di tutto il mondo. Con l’aggiunta di Crunchyroll, abbiamo un’opportunità senza precedenti di servire i fan degli anime come mai prima d’ora, e offrire l’esperienza degli anime su qualsiasi piattaforma scelgano, dal cinema, agli eventi, all’home entertainment, ai giochi, allo streaming, alla TV, ovunque e in ogni modo i fan vogliano vivere il loro anime.”

Al momento, non esiste un piano definito per parlare dell’impatto che questa acquisizione avrà sull’industria nel suo insieme. Crunchyroll e Funimation hanno molti servizi in tutto il mondo, coprono di tutto, dallo streaming ai media fisici e persino il merchandising. Ora, Sony prevede di combinare la potenza di questi due marchi e i fan sono ansiosi quanto nervosi di vedere come andrà a finire questa fusione.

