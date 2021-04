Sony e l’idea di creare remake per PS5 di Uncharted e The Last of Us

Sony non è estranea ai remake, poiché quelli che la società ha perseguito hanno funzionato abbastanza bene, tra cui The Last of Us e Shadow of the Colossus per PlayStation 4, e questo per non parlare di giochi come Final Fantasy VII Remake.

Un nuovo rapporto da Bloomberg dice che era in programma da un po’ in realtà un altro remake dell’originale The Last of Us, ma il team che ha sviluppato l’idea non è più il team principale che l’ha creato. Secondo il rapporto, il Visual Arts Service Group di Sony era responsabile dell’idea e, per chi non lo conoscesse, il Visual Arts Service Group è stato responsabile dell’aiutare a completare i giochi progettati in altri studi Sony in una varietà di modi, e anche se potrebbero non più essere a capo del progetto, questo sembra essere ancora in fase di sviluppo. Quella specialità di aiutare a sviluppare i giochi di altri studi è il motivo per cui circa tre anni fa una manciata di persone all’interno del gruppo ha deciso di voler avere un ruolo principale e il controllo creativo in un gioco piuttosto che supportare altre società in titoli come Spider-Man e Uncharted, e così il fondatore del Visual Arts Service Group, Michael Mumbauer, reclutò circa 30 sviluppatori, sia internamente che da altri studi, per formare un nuovo gruppo.

Il loro obiettivo era quello di guidare lo sviluppo di un progetto e per il loro primo sforzo volevano proporre qualcosa che sarebbe stato ben accolto da Sony sia dal punto di vista del progetto che dei costi, quindi si sono concentrati su un remake dell’originale The Last of Us per PlayStation 5.

La prima idea del team era in realtà un remake del primo Uncharted, ma sarebbe stato troppo costoso e avrebbe richiesto molto lavoro di progettazione aggiuntiva, quindi hanno scelto The Last of Us. Il progetto aveva il nome in codice T1X ed è stato approvato da Sony, ma la società ha tenuto segreto la composizione del team e non ha permesso al gruppo di assumere più persone per il progetto. Nella primavera del 2019, avevano completato una sezione per mostrare l’aspetto del gioco, ma Hermen Hulst, capo dei Worldwide Studios di PlayStation, non rimase impressionato e pensò che il progetto fosse troppo costoso secondo alcune fonti.

Parte del motivo era il budget, che era più alto di altri remake che Sony aveva sviluppato in passato. Il team ha spiegato che era a causa di un nuovo motore grafico e della necessità di più persone per aiutare a rielaborare la grafica e ridisegnare alcune meccaniche per PS5. Hulst non era convinto, ma il progetto era ancora vivo. Il team ha dovuto cambiare rotta però quando The Last of Us Parte II ha avuto bisogno di aiuto, il che ha rallentato i progressi nel remake.

Una volta completato il lavoro sulla Parte II, Sony ha rivelato che alcuni membri del team di Naughty Dog si sono trasferiti per aiutare con T1X. Mumbauer e il team hanno visto questo come l’opposto di ciò che volevano, poiché con più staff della Naughty Dog uniti, inclusi alcuni che avevano lavorato al gioco originale, le loro voci sarebbero diventate di primaria importanza e avrebbero soppiantato quelle della Visual Arts Service Group. Ciò si è assestato quando il tutto si è spostato sotto l’egida della Naughty Dog, facendo di quello un gioco della compagnia a tutti gli effetti.

