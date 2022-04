Sony rivela dettagli al CinemaCon su Across the Spider-Verse e il suo sequel

Sappiamo da tempo che ci sono due sequel del tanto amato e acclamato Spider-Man: Into The Spider-Verse in fase di sviluppo, e il primo è stato precedentemente annunciato essere intitolato Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Senza un nome distinto, il terzo film di questa trilogia è stato semplicemente chiamato Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte II, ma ora è stato finalmente rivelato il primo sguardo a un possibile nome.

Stando alle informazioni arrivate dal CinemaCon, il nome del film in uscita sarà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ​​​​. Durante il Panel al CinemaCon, i produttori del film Phil Lord e Chris Miller sono saliti sul palco per condividere il nuovo titolo sottolineando che è un work-in-progress.

La storia di entrambi i film non la si conosce, ma sappiamo che Across the Spider-Verse vedrà il ritorno dell’eroe del film originale Miles Morales (Shameik Moore) mentre lascia la sua dimensione per vedere le diverse realtà che compongono lo Spider-Verse. Collaborerà con l’amica e interesse amoroso Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) e con il nuovo arrivato Miguel O’Hara (Oscar Isaac), alias Spider-Man 2099, che è stato anticipato nella scena post-crediti del film originale. Il trio, così come gli altri alleati, dovrà unirsi per sconfiggere un potente supercriminale.

Insieme alla rivelazione, ci sono stati 15 minuti di filmato mostrati per Across the Spider-Verse, che ha visto Miles, Miguel e Gwen incontrarsi con il personaggio di Issa Rae, Jessica Drew, su Terra 65, ed ha visto il gruppo impegnarsi in una battaglia e afferrare un elicottero che cadeva dal cielo.

Inoltre, secondo le informazioni arrivate, Spider-Man: Across the Spider-Verse alzerà il livello rispetto al primo capitolo del franchise perché non sarà solo ambientato in sei diversi universi paralleli, ma conterrà ben 240 personaggi diversi.

