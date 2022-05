Sony sembra intenzionata a sviluppare un film su Gran Turismo con Neill Blomkamp alla regia

Sony Pictures e PlayStation Productions, la cui più recente collaborazione tra videogioco e cinema è Uncharted. che ha incassato oltre 400 milioni di dollari al botteghino mondiale all’inizio di quest’anno, si stanno mettendo al volante per un adattamento cinematografico dell’iconico gioco Gran Turismo.

Fin qui tutto normale, avevamo già sentito parlare della cosa, ma la novità sta nel fatto che il progetto, stando alla fonte, è in fase di sviluppo molto precoce e che il talentuoso Neill Blomkamp dovrebbe sedere sulla sedia del regista.

La trama del progetto cinematografico viene tenuta nascosta per il momento, e la notizia arriva assieme alle apparenti smentite di alcuni dettagli circa la precedente infornata di informazioni circa l’adattamento. Prima sembrava che l’adattamento sarebbe stato sviluppato assieme ad una piattaforma di streaming, ma adesso sembra non essere più così.

C’è una ricca storia dietro il gioco, creato da Polyphony e Kazunori Yamauchi nel 1997 e considerato come uno dei simulatori di guida più autentici della sua categoria per la sua attenzione all’estetica, alla fisica di guida e all’attenzione ai dettagli delle sue auto. La serie ha venduto più di 85 milioni di copie, con l’edizione più recente, Gran Turismo 7, in arrivo sugli scaffali a marzo per PS4 e PS5.

