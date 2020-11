Sophie Thatcher in trattative per entrare a fare parte delle serie Disney + a tema Star Wars?

Mentre la stagione 2 di The Mandalorian continua su Disney +, si stanno costruendo voci sul futuro dello spettacolo, incluso il fatto che la stagione 3 dovrebbe entrare in produzione entro la fine dell’anno. E c’è una nuova news a proposito del casting per la prossima serie di episodi.

Deadline (via Empire) riporta che Sophie Thatcher è pronta per far parte della serie in un ruolo non specificato.

In effetti, si sa davvero poco (come è tipico per Disney e Lucasfilm quando si tratta di quasi tutto ciò che riguarda Star Wars) che il sito non ha nemmeno detto se Thatcher potesse comparire in The Mandalorian, in un un potenziale spin-off, o chissà cosa.

Non sono stati annunciati piani ufficiali, ma si deve capire che la Disney vorrebbe capitalizzare il successo dello spettacolo. Con – spoiler alert – l’apparizione di Temuera Morrison nei panni di Boba Fett alla fine del primo episodio di questa nuova stagione, le speculazioni sullo spin-off di Fett sono state molte, inoltre i rumor sulla presenza di versioni live-action di Ahsoka Tano e Bo-Katan Kryze hanno suscitato anche lì voci di potenziali spin-off.

E questo si fa presente solo parlando di The Mandalorian: ci sono diversi spettacoli di Star Wars in fase di sviluppo, incluso uno di Leslye Headland che promette di essere una serie d’azione guidata da donne ambientata in un periodo di tempo diverso.

Thatcher è nota per la serie televisiva statunitense Chicago Med e per film come Prospect e The Tomorrow Man.

Mi piace: Mi piace Caricamento...