Sophie Turner desidererebbe tornare nei panni di Jean Grey nel MCU

Anche se The New Mutants è stato rinviato per l’ennesima volta a data da destinarsi, questa volta per via della pandemia di Coronavirus, ed anche se gli assett del Gruppo Fox sono ormai stati comprati dalla Walt Disney Company mettendo letteralmente fine ad un’era, per molti sarà difficile dimenticarsi dei film coi mutanti della Fox.

Fra capolavori del genere come X-Men 2 e X-Men: Giorni di un Futuro Passato, quel periodo che parte con il 2000 e il primo film degli X-Men è scolpito a fuoco nella cultura pop per sempre, e mentre attendiamo di conoscere la mossa di prossimo arrivo dei Marvel Studios per introdurre i mutanti nel MCU, ci chiediamo se qualche attore già visto in qualche ruolo potrebbe tornare in seno al Marvel Cinematic Universe.

Ovviamente non sappiamo niente di certo, ma come ha detto Sophie Turner a Variety di recente, il desiderio esiste anche negli attori.

“Non so quali accordi ci siano, se la Disney voglia ancora continuare il viaggio con gli X-Men. Sarei pronta a tornare nei panni di quel personaggio, insieme a quel cast e rifare quell’esperienza… abbiamo passato del buon tempo sul set di quei film. Ucciderei per poter tornare.”

Qui sotto potete ascoltare l’intervista:

