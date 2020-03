Soul: ecco il nuovo trailer del film Pixar dal regista di Inside Out

Grazie alla Disney ed alla Pixar possiamo mostrarvi il nuovo trailer di Soul, il nuovo ed attesissimo film Pixar che promette di regalare al pubblico ed ai fan un nuovo film davvero sorprendente ed emozionante.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Secondo Docter, il l’idea per la storia è di 23 anni anni fa. “È iniziato con mio figlio – ora ha 23 anni – ma nell’istante in cui è nato, aveva già una personalità”, afferma Docter. “Da dove viene? Pensavo che la tua personalità si fosse sviluppata attraverso la tua interazione con il mondo. Eppure, era abbastanza chiaro che siamo tutti nati con un senso unico e specifico di chi siamo”.

Soul presenta Joe Gardner, un insegnante di musica della scuola media la cui vera passione è suonare il jazz. “Penso che Joe stia attraversando quella crisi che hanno tutti gli artisti”, afferma Powers. “Si sente sempre più come se il suo sogno di diventare un musicista jazz per tutta la vita non fosse mai finito e si chiede ‘Perché sono qui? Che cosa intendevo fare?’. Joe impersona queste domande”.

Nel film, proprio quando Joe pensa che il suo sogno potrebbe essere a portata di mano, un singolo passo inaspettato lo manda in un posto fantastico dove è costretto a ripensare a cosa significhi davvero avere un’anima. È lì che incontra e alla fine si unisce a 22, un’anima che non pensa che la vita sulla Terra sia tutto questo granché per lei.

Jamie Foxx presta la sua voce a Joe, mentre Tina Fey interpreta 22. “La commedia arriva naturalmente”, dice Murray. “Ma l’emozione sottile che rivela la verità ai personaggi è davvero qualcosa di speciale.”

Diretto dal due volte vincitore del premio Oscar Pete Docter, co-diretto da Kemp Powers e prodotto dal candidato all’Oscar Dana Murray, Soul arriverà nelle sale il 19 giugno 2020.

