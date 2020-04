Soul e Raya and The Last Dragon riprogrammati a causa della pandemia di coronavirus

Pixar ha ritardato la data di uscita di Soul a novembre 2020.

Sulla scia degli spostamenti delle date d’uscita a causa della pandemia di coronavirus, diversi studi di Hollywood hanno spostato le loro liste di prossime uscite, essenzialmente abbandonando la stagione cinematografica estiva. Quasi tutte le proposte cinematografiche d’alto livello previste per la fine di luglio sono state riprogrammate, mentre tutti aspettano di vedere quando sarà possibile riaprire i cinema in modo sicuro.

Mentre alcuni titoli sono stati rimandati di un intero anno (come Fast and Furious 9), altri puntano a date d’uscita per la stagione autunno / inverno.

Uno dei pochi film originali dell’estate 2020 ad essere ancora in sospeso in tutto questo è Soul della Pixar, che è stato programmato per arrivare nei cinema a giugno (Pixar ha anche rilasciato un nuovo trailer a metà marzo, la settimana in cui le cose hanno iniziato a cambiare in peggio). Ma dal momento che i multiplex saranno probabilmente chiusi per ancora molto tempo, tutti si aspettavano che il film sarebbe stato ritardato, e ora è stato ufficialmente spostato.

Oggi, Disney ha annunciato che Soul uscirà il 20 novembre 2020. A causa di ciò, Raya and The Last Dragon della Walt Disney Animation è stato spostato da questo 25 novembre al 12 marzo 2021.

Secondo Docter, il l’idea per la storia è di 23 anni anni fa. “È iniziato con mio figlio – ora ha 23 anni – ma nell’istante in cui è nato, aveva già una personalità”, afferma Docter. “Da dove viene? Pensavo che la tua personalità si fosse sviluppata attraverso la tua interazione con il mondo. Eppure, era abbastanza chiaro che siamo tutti nati con un senso unico e specifico di chi siamo”.

Soul presenta Joe Gardner, un insegnante di musica della scuola media la cui vera passione è suonare il jazz. “Penso che Joe stia attraversando quella crisi che hanno tutti gli artisti”, afferma Powers. “Si sente sempre più come se il suo sogno di diventare un musicista jazz per tutta la vita non fosse mai finito e si chiede ‘Perché sono qui? Che cosa intendevo fare?’. Joe impersona queste domande”.

Nel film, proprio quando Joe pensa che il suo sogno potrebbe essere a portata di mano, un singolo passo inaspettato lo manda in un posto fantastico dove è costretto a ripensare a cosa significhi davvero avere un’anima. È lì che incontra e alla fine si unisce a 22, un’anima che non pensa che la vita sulla Terra sia tutto questo granché per lei.

Jamie Foxx presta la sua voce a Joe, mentre Tina Fey interpreta 22. “La commedia arriva naturalmente”, dice Murray. “Ma l’emozione sottile che rivela la verità ai personaggi è davvero qualcosa di speciale.”

Diretto dal due volte vincitore del premio Oscar Pete Docter, co-diretto da Kemp Powers e prodotto dal candidato all’Oscar Dana Murray, Soul arriverà nelle sale il 19 giugno 2020.

Fonte

