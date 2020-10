Soul: il nuovo trailer del film Pixar sblocca la musica della vita

“La vita è piena di possibilità”, dice il Joe Gardner di Jamie Foxx nell’ultimo trailer di Soul della Pixar. “Devi solo sapere dove cercare”. È sicuramente il tipo di messaggio che le persone potrebbero usare in questo momento.

Questa nuova anteprima per l’avventura animata del regista di Inside Out, Pete Docter, e dello scrittore di One Night in Miami, Kemp Powers, si appoggia alla natura edificante di Soul. Come il personaggio principale del film, il trailer è in grado di trovare musica in ogni cosa.

Potete vederlo qui sotto:

Joe di Foxx è un insegnante di musica delle scuole medie del Queens che finalmente ottiene la sua grande occasione, suonando il piano per un noto quartetto jazz. Nella sua eccitazione, prende una tragica fuoriuscita e la sua anima si ritrova diretta verso “The Great Beyond” dove tutte le anime vanno quando muoiono. Tenta di fuggire e cade di nuovo arrivando al Seminario You, un luogo nel cosmo dove alle nuove anime vengono date le loro personalità e interessi prima di unirsi ai corpi umani sulla terra.

Secondo Docter, che ha co-diretto e co-sceneggiato Soul con Powers, la premessa di base per la storia è “un’anima che non vuole vivere incontra un’anima che non vuole morire”. La prima ha 22 anni, doppiata da Tina Fey, non ha mai vissuto sulla terra e trova il concetto di vita umana schiacciante (gioco di parole). Nella speranza di tornare alla sua vita, Joe deve aiutare 22 a trovare la sua scintilla per guadagnarsi un posto sulla terra.

“Abbiamo lavorato a Soul per anni, ma il film sembra più attuale di quanto avremmo mai potuto immaginare quando abbiamo iniziato”, dice Powers. “In un anno in cui tutto ciò che sappiamo è stato capovolto, siamo stati costretti a trovare un nuovo significato sia alle relazioni che abbiamo, sia ai piccoli momenti che rendono davvero la vita degna di essere vissuta.”

Phylicia Rashad, Ahmir “Questlove” Thompson, Daveed Diggs e Angela Bassett sono stati annunciati come membri del cast. Le aggiunte recentemente rivelate includono Graham Norton nel ruolo di Moonwind, il pirata dei segni spirituali, Rachel House nei panni di Terry, ossessionato dal conteggio compulsivo, il comico Donnell Rawlings nei panni del barbiere di Joe Dez, e June Squibb nei panni di Gerel.

Voci e consiglieri, che si descrivono come manifestazioni dell’universo stesso rese materiali in modo che le menti umane deboli li possano comprendere, sono interpretati da Alice Braga, Richard Ayoade, Wes Studi, Fortune Feimster e Zenobia Shroff.

Soul sarà ora presentato in anteprima sulla piattaforma Disney + questo 25 dicembre.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...