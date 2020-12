Soul: Pete Docter e Kemp Powers parlano dello sviluppo del film e del primo concept

Il nuovo film Pixar, Soul, arriverà su Disney + il giorno di Natale e, come per qualsiasi film dell’acclamato studio di animazione, c’è stata dietro una lunga strada per lo sviluppo.

Con una produzione durata diversi anni e un flusso di lavoro creativo che consente di apportare modifiche costanti al fine di fornire la migliore storia possibile, ci sono state diverse iterazioni del film che si sono evolute durante lo sviluppo. In effetti, il regista Pete Docter ha detto che il film in realtà è iniziato come un heist movie.

SlashFilm ha avuto la fortuna di parlare con il regista Docter e il co-regista / scrittore Kemp Powers del loro lavoro su Soul, e qui di seguito potete leggere alcune dichiarazioni. Prima di tutto, quando si tratta della creazione del The Great Before, o You Seminar, il film ha quasi preso spunto dall’antica Grecia. Pete Docter ha spiegato:

“All’inizio era una specie di ispirazione greca. Pensavamo che tu ottenessi la tua personalità e la tua saggezza di vita, almeno nella civiltà occidentale, dai greci. Ma queste sono anime che sono nate in tutto il mondo in Cina, Giappone, Russia, quindi non possono venire tutte dalla Grecia. Volevamo che fosse più astratto e non rappresentativo, quindi vedi quelle strane forme nel film, ed è stato davvero difficile trovare un senso.”

A un certo punto, The Great Before è stato progettato anche per avere una sua ecologia, e non era solo un luogo popolato da nuove anime e consiglieri. In un’altra intervista, il supervisore della storia Kristen Lester ha spiegato: “C’erano tipi di creature ultraterrene che vivevano in questo posto. C’era un gigante – non so nemmeno come descriverlo – sembrava un incrocio tra un formichiere e un dinosauro che viveva lì e vagava per la periferia del seminario You, proprio come faceva un animale“.

Magari non ci sono dinosauri formichieri giganti in The Great Before, ma ci sono anime perse che esistono su un altro piano. È un’area chiamata The Zone in cui le persone che sono diventate troppo ossessionate da qualcosa nella loro vita, e adesso vagano senza meta nella forma di mostri oscuri e deformi. Ma è anche il luogo per le persone che provano davvero passione per qualcosa che amano.

Durante lo sviluppo, c’era un altro elemento in The Zone che ha giocato un ruolo chiave nella storia. Kemp Powers ha ricordato:

“Ci sono elementi di The Zone che sono diventati foraggio di fondo che a un certo punto erano molto più significativi. Alcuni dei tumuli sono ciò che chiamiamo bolle di sogno e quella era una parte più grande della storia. La manifestazione dei sogni delle persone era molto visibile mentre ti facevi strada attraverso il paesaggio.”

Ma come si è evoluta la storia di Soul? Il motto della Pixar è: “La storia è il re” e tutto deve essere fatto per raccontare la versione migliore della storia, anche se ciò significa rivedere completamente grandi parti della premessa del film. Ciò accade spesso durante lo sviluppo dei film Pixar, e Soul non fa eccezione. Docter ha rivelato qual è stato il primo concept di Soul e perché non ha avuto successo:

“Il film in realtà è iniziato come un un heist movie, ed era interamente nel mondo dell’anima. Riguardava quest’anima che voleva tornare alla sua vita, e cercava di rubare un passaggio nel piano materiale per farlo. Abbiamo subito capito che se stiamo davvero parlando di ciò che rende la vita degna di essere vissuta, e in realtà non mostriamo la vita reale, allora se ne parlerà molto ma non verrà mostrata al pubblico. C’era una versione in cui 22, l’anima che non vuole andare sulla Terra, era il personaggio principale. C’era una versione, credo nella prima sceneggiatura, in cui Joe non era un musicista, era un attore. Sarebbe stato protagonista di Morte di un Commesso Viaggiatore. Ironico, eh! Una cosa che non ci ha convinto era che l’essere un attore sembrava un po’ egoista, come se volesse solo essere famoso, ed era un po’ difficile stare al passo. Quindi il concept si è evoluto fino a farlo diventare un musicista jazz.”

Powers ha tirato fuori un’altra versione con un approccio molto diverso in cui Joe non sapeva nemmeno chi fosse. Powers ha detto: “In The Great Before, Joe dice: ‘Chi sono io e dove sono?’. È come se Alice fosse già nella tana del coniglio. E poi avrebbe visto scorci della sua vita e gradualmente avrebbe capito chi era“.

Powers ha spiegato quanto sia utile il processo creativo della Pixar nel consentire loro di capire cosa funziona e cosa no quando si tratta di raccontare la storia giusta.

“Impariamo cose in questo processo, provando di tutto. Quindi ci sono state così tante iterazioni e versioni della storia che, si spera, anche se la buttiamo via non la dimentichiamo, perché impariamo cose da quella versione che formano la nuova.”

