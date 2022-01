Space Force 2: Netflix rivela la data d’uscita della seconda stagione

La stagione 2 di Space Force è quasi in dirittura d’arrivo.

Nel maggio del 2020, Netflix ha rilasciato una nuova serie originale intitolata Space Force, creata da Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) e Steve Carell.

Oggi Netflix ha fissato la data di uscita per la seconda stagione La seconda stagione sarà presentata in anteprima su Netflix il 18 febbraio.

La seconda stagione di #SpaceForce uscirà il 18 febbraio su Netflix pic.twitter.com/2Z1QfpBA3j — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) January 3, 2022

Space Force segue il generale Mark R. Naird (Carell), che ha il compito di dirigere il nuovo e sesto ramo dell’esercito, la Space Force. Naird lavora a stretto contatto con un gruppo di scienziati per mettere gli “stivali sulla luna entro il 2024”.

L’ultima volta che abbiamo visto i nostri personaggi, sono arrivati ​​sulla luna e hanno stabilito la base. Ma non erano soli. I cinesi si sono accampati anche loro in una zona. Poiché i due gruppi sono in competizione, la squadra statunitense decide di sabotare la base cinese. Quando tornao, tuttavia, scoprono che anche i cinesi hanno distrutto la loro base. La seconda stagione vedrà le conseguenze dell’incidente. Nel frattempo, Naird deve prendere alcune decisioni difficili. Potremmo anche finalmente scoprire perché la moglie del generale Naird, Maggie (Lisa Kudrow) è stata incarcerata.

Space Force di Netflix vede nel cast anche John Malkovich (The New Pope), Lisa Kudrow (Friends), Ben Schwartz (Parks and Recreation), Diana Silvers (Glass), Jimmy O. Yang (Silicon Valley), Tawny Newsome (Sherman’s Showcase), Alex Sparrow (unREAL), Don Lake (NCIS), Noah Emmerich (The Americans), Fred Willard (Modern Family), e Jessica St. Clair (Playing House).

Il co-creatore della serie Carell è produttore esecutivo, insieme a Daniels e Hiscock. Insieme a loro come produttore esecutivo ci sono Howard Klein (The Office) di 3 Arts.

Mi piace: Mi piace Caricamento...