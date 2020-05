Space Force: ecco il nuovo trailer della serie comedy Netflix con Steve Carell

La nuova serie comica di Netflix, Space Force, riunisce il produttore esecutivo di The Office, Greg Daniels, con la star della commedia sul posto di lavoro, Steve Carell, in un tentativo selvaggio della presidenza di Donald Trump per creare un ramo dell’esercito dedicato a colonizzare la luna e creare un’intimidatoria presenza nello spazio.

Il primo teaser ha lasciato a desiderare con una deludente mancanza di battute, ma questo nuovo trailer di Space Force è un grande miglioramento, anche se ha solo un paio di grandi sospiri comici.

Potete vederlo qui sotto:

Space Force vedrà Carell nel ruolo del generale a quattro stelle Mark Naird, che ha prestato servizio nell’Aeronautica per tutta la sua carriera. Quando pensa di ottenere una promozione per farsi carico del servizio, è sorpreso di apprendere che gli vengono consegnate le chiavi della Space Force appena annunciata con il compito di trasformarla in un ramo funzionante dell’esercito.

Anche John Malkovich è presente nella serie, al fianco di Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow e Don Lake. Daniels è lo showrunner con Howard Klein come produttore esecutivo. Questo non solo segna una riunione tra Daniels e Carell, ma vede anche di nuovo l’acclamato produttore televisivo accanto a Schwartz, dopo aver lavorato con lui in Parks and Recreation.

