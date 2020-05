Space Force: il trailer della serie che segna la renunion fra Greg Daniels e Steve Carell

La Forza Spaziale nella vita reale potrà non essere ancora operativa e funzionante, ma Netflix è pronta a rilasciare la sua serie satirica sul nuovo ramo dell’esercito americano.

Space Force è l’attesissima riunione del creatore di The Office, Greg Daniels, e della sua premiata star Steve Carell, che parodizza il nuovo piano militare del governo. Martedì mattina, Netflix ha pubblicato il primo trailer di Space Force online e ha i fan ovunque si sono dimostrati entusiasti di vedere cosa Daniels e Carell hanno in serbo per la loro prossima avventura.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Space Force vedrà Carell nel ruolo del generale a quattro stelle Mark Naird, che ha prestato servizio nell’Aeronautica per tutta la sua carriera. Quando pensa di ottenere una promozione per farsi carico del servizio, è sorpreso di apprendere che gli vengono consegnate le chiavi della Space Force appena annunciata con il compito di trasformarla in un ramo funzionante dell’esercito.

Anche John Malkovich è presente nella serie, al fianco di Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow e Don Lake. Daniels è lo showrunner con Howard Klein come produttore esecutivo. Questo non solo segna una riunione tra Daniels e Carell, ma vede anche di nuovo l’acclamato produttore televisivo accanto a Schwartz, dopo aver lavorato con lui in Parks and Recreation.

