Space Jam 2: Don Cheadle sarà il villain?

Nuovi rumor per Space Jam 2, che ci portano a pensare che Don Cheadle possa essere il villain del film.

Tutti, e dico proprio tutti, sono cresciuti in un modo o nell’altro con Space Jam: cult movie del 1996 di Joe Pytka con Michael Jordan pronto a scendere in campo con i Looney Toons. Un film pieno di energia, tecnicamente meraviglioso e con delle gag ancora oggi memorabili. Per questo siamo curiosissimi di vedere che tipo di film sarà il sequel Space Jam 2, che vedrà il giocatore Lebron James prendere il posto del leggendario MJ.

La pellicola ha attraversato una pre-produzione rocambolesca, con diversi cambi di registi e slittamenti a causa degli impegni del giocatore di NBA, e di certo il Coronavirus non aiuta sul fronte riprese, ma comunque la situazione e stabile con un cast ricco di grandi nomi tra cui Don Cheadle.

Parlando proprio di Cheadle, ancora nulla si sa riguardo il suo personaggio, ma stando a quanto detto da Paul Scheer, famoso per il suo ruolo nella serie The League, il celebre attore, noto per essere anche War Machine nel Marvel Cinematic Universe, dovrebbe essere l’antagonista del film.

Ovviamente nulla di certo, ma il fatto che ancora nulla sia stato detto riguardo il suo personaggio fa presagire un colpo di scena piuttosto interessante legato al ruolo di Don Cheadle.

Fonte: ScreenRant

Space Jam 2 uscirà nelle sale statunitense il 16 luglio 2021, con Malcolm D. Lee alla regia, su una sceneggiatura di Alfredo Botello, Andrew Dodge, Willie Ebersol e Justin Lin, basat sui personaggi di Tex Avery e Chuck Jones, e con Maverick Carter, Ryan Coogler, Duncan Henderson, R.J. Mino e LeBron James come produttori.

La fotografia è a cura di Salvatore Totino, mentre la colonna sonora sarà composta da Kris Bowers.

Nel cast LeBron James (sé stesso), Sonequa Martin-Green (Savannah James), Martin Klebba e Don Cheadle.

