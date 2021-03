Space Jam: A New Legacy, LeBron James e un Bugs Bunny nelle prime immagini!

Nuove immagini da Space Jam: A New Legacy mettono in risalto LeBron James e un Bugs Bunny in 3D.

Il film è il seguito del successo del 1996 Space Jam, che ha visto la leggenda dell’NBA Michael Jordan collaborare con i Looney Tunes per vincere una partita di basket. Questa volta, James ricopre il ruolo da protagonista, ma il film non parla solo di sport.

In precedenza, James ha descritto Space Jam: A New Legacy come un film per famiglie che ruota attorno alla relazione tra James e suo figlio Bronny. Lo ha descritto come un “film sui genitori” per quanto riguarda la narrazione.

L’uscita è prevista entro la fine dell’anno, Space Jam: A New Legacy è uno dei film della Warner Bros. che sarà presentato in anteprima su HBO Max lo stesso giorno delle sale cinematografiche. Anche se c’è ancora un po’ di tempo prima della premiere di luglio del film, WB sta iniziando a generare entusiasmo per il progetto. Gli spettatori hanno avuto il loro primo assaggio di footage di Space Jam 2 all’inizio di quest’anno in un trailer pubblicitario di HBO Max, e ora possono dare uno sguardo più concreto al film con una serie di immagini.

Per gentile concessione di EW, le foto mostrano tutto, da James che si prepara a schiacciare durante una partita di basket a Bugs Bunny che sembra preoccupato e il personaggio di Don Cheadle.

Potete vedere le immagini qui sotto:

Una serie di prime immagini da #SpaceJam2 pic.twitter.com/Bf6Qxvfsje — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) March 4, 2021

