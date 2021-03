Space Jam: A New Legacy, un’intera scena con Pepe Le Pew rimossa per controversie sulle molestie

Dopo la questione Lola Bunny, a cui il regista del film ha già risposto, un’altra questione è venuta fuori attorno a questo film, Space Jam: A New Legacy, e ruota intorno al personaggio di Pepe Le Pew.

Il personaggio è comparso nel primo film della Warner Bros., Space Jam, nel 1996, tuttavia, a quanto pare non apparirà affatto nel sequel previsto per il 16 luglio, e per un motivo preciso.

Con la puzzola francese dei Looney Tunes assediata dalle polemiche sulla scia della polemica portata avanti dalla giornalista del New York Times, Charles M. Blow, che ribatteva come il personaggio dei cartoni animati avesse contribuito alla “cultura dello stupro”. Stando alle informazioni arrivate da Deadline, una scena ibrida fra animazione e live-action tra l’attrice Greice Santo di Jane the Virgin e Pepe Le Pew, girata nel giugno 2019 per Space Jam 2, è stata tolta dal montaggio finale.

La scena è stata girata dal primo regista del film, Terence Nance – che nel luglio del 2019 ha lasciato la produzione a Malcolm D. Lee, che ha afferrato il timore. Sotto la direzione di Lee, Pepe Le Pew è stato eliminato dal sequel qualche tempo fa e non è più stato re-inserito. Secondo fonti che hanno visto un taglio grezzo tre mesi fa, non hanno visto nessun tipo di cammeo della puzzola.

Secondo indiscrezioni, la rimozione di Pepe da Space Jam: A New Legacy, non ha nulla a che fare con le recenti osservazioni fatte da Blow del New York Times, ma secondo alcuni la scena lascerebbe poco all’immaginazione invece.

Pepe doveva apparire in un bianco e nero, in stile Casablanca, come la sequenza Cafe di Rick. Nella scena, Pepe, che interpreta un barista, punzecchiare una donna al bar interpretata da Santo. Nel suo gesto classico le fa il bacia mano, e poi sale lungo il braccio, ma lei dimostrava di non gradire le attenzioni ritirando l’arto. Quindi a quel punto Pepe si siede di fianco a lei, insistendo, e Santo gli tira un drink in faccia e lo schiaffeggia forte, facendolo girare sullo sgabello, che viene poi fermato dalla mano di LeBron James. Nella scena, James e Bugs Bunny stanno cercando Lola, e Pepe sa dove si trova. Pepe poi dice ai ragazzi che Penelope Cat ha presentato un’ordinanza restrittiva contro di lui. James fa un’osservazione nella sceneggiatura che Pepe non può toccare altri cartoni senza il loro consenso.

Dopo aver appreso che la sua scena con Pepe era stata tagliata, Santo è rimasta sconvolta, stando a quanto detto dal suo portavoce. L’attrice-cantante è stata vittima di molestie sessuali e si è battuta fino ad ora più volte per le persone vittime di violenza. Santo a quanto pare si è divertita molto a girare la scena del sequel di Space Jam con Pepe, perché la puzzola finalmente ottiene la sua punizione. Un portavoce di Santo ha detto oggi a Deadline:

“Era molto importante per Greice essere in questo film. Anche se Pepe è un personaggio dei cartoni animati, se qualcuno avesse intenzione di schiaffeggiare un molestatore sessuale come lui, Greice avrebbe voluto che fosse lei. Ora la scena è tagliata e lei non ha il potere di influenzare il mondo attraverso le giovani generazioni che guarderanno Space Jam 2, per far sapere alle ragazze e ai ragazzi più giovani che il comportamento di Pepe è inaccettabile.”

Non è l’unica controversia attraversata dai Looney Tunes ultimamente. Il New York Times di recente ha sottolineato come pure Speedy Gonzales sia un personaggio negativo, in quanto porta avanti stereotipi messicani. La risposta del doppiatore del personaggio, Gabriel Iglesias, è stata tempestiva:

“Sono la voce di Speedy Gonzales nel nuovo Space Jam. Significa che dovranno cancellare anche Fluffy? Non mi acchiappi, cancel culture, sono il topo più veloce di tutto il Messico!”

I am the voice of Speedy Gonzales in the new Space Jam. Does this mean they are gonna try to cancel Fluffy too? U can’t catch me cancel culture. I’m the fastest mouse in all of Mexico 💨 pic.twitter.com/Ov4wjO00kM — G a b r i e l – I g l e s i a s (@fluffyguy) March 7, 2021

